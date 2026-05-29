V pekárně na Plzeňsku uvízla v násypce na těsto žena, má vážné zranění nohou

Vážné zranění nohou utrpěla ve čtvrtek večer třicetiletá žena, která uvízla v pekárně společnosti La Lorraine v Myslince na severním Plzeňsku v násypce na těsto. Hasiči ji museli vyprostit. Záchranáři ji převezli do nemocnice, řekli dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Michal Holeček a mluvčí záchranné služby Martin Štěpán. Člen představenstva společnosti La Lorraine Miroslav Bulín dnes ČTK sdělil, že žena má zlomenou nohu a firma očekává její plné uzdravení.
Profesionální hasiči ze stanice v Nýřanech vyjeli k nahlášenému pracovnímu úrazu ve čtvrtek kolem 22:45. Žena uvízla v násypce na těsto, na kterou navazoval dopravník. "Hasiči museli pro vyproštění mechanismus rozebrat, aby bylo možno osobu bezpečně vyprostit. Na místě zafungovala výborná spolupráce složek integrovaného záchranného systému, kdy bylo nutné precizně synchronizovat uvolňování motorů s postupným vytahováním nohou z násypky," popsal zásah Holeček.
Neštěstí se stalo při noční směně při úklidu výrobní linky. Zaměstnankyně se zachytila v násypce při čištění zařízení. "Přestože jsou pro čištění zařízení nastaveny standardní postupy, velmi nás mrzí, že k této události došlo. V současné době probíhá důkladné vyšetřování příčin nehody, jehož cílem je přesně zjistit, co se stalo, a zajistit přijetí všech nezbytných opatření, aby se podobným incidentům v budoucnu předešlo," dodal Bulín.