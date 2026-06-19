V plzeňské čtvrti Doubravka začne přeměna Masarykovy ulice na městský bulvár

V plzeňské čtvrti Doubravka začne v pondělí první etapa obnovy Masarykovy třídy a její přeměny na živý městský bulvár. Letos se práce dotknou prvního, asi 200 metrů dlouhého úseku mezi křižovatkami s Rokycanskou a s Těšínskou ulicí. V příštím roce budou následovat další části, včetně úprav kolem obchodního domu Centrum, a také modernizace přestupního uzlu autobusů a trolejbusů na navazující Zábělské ulici.
Náklady na všechny tyto práce budou kolem 220 milionů korun bez DPH, část by měly pokrýt dotace EU, řekli dnes novinářům představitelé obvodu a města.
Rekonstrukce Masarykovy třídy, kudy denně projede kolem 10.000 aut, zahrnuje obnovu a přesunutí vodovodu a kanalizace, opravu veřejného osvětlení, trakčních kabelů, signalizačních vodičů a semaforů. Potom se opraví i vozovka, chodníky a vznikne nový samostatný pruh obousměrné cyklostezky oddělené od chodníků.
Letos práce skončí v listopadu a neměly by ještě výrazně omezit dopravu, řekl místostarosta Doubravky Jan Kakeš (ANO). V příštím roce bude následovat od března do září oprava Masarykovy ulice v dalších úsecích, která zahrne i zálivy MHD. Na závěr stavebníci rekonstruují křižovatku s Těšínskou ulicí. Na tuto opravu Masarykovy ulice už město vybralo zhotovitele, celková cena zakázky je téměř 105 milionů korun.
"Masarykova ulice je taková hlavní tepna našeho obvodu, její přeměna se připravovala asi 15 let," řekl starosta Doubravky Tomáš Soukup (ANO). Zahradníci při opravě vysází do ulice 39 nových stromů, 1420 keřů a 420 metrů čtverečních trvalkových záhonů, vyjmenoval náměstek primátora pro dopravu a životní prostředí Aleš Tolar (STAN).
Projekt počítá také s úpravou veřejného prostoru u obchodního domu Centrum, kde mají přibýt další stromy, záhony s keři a květinami, pítka, místa k posezení na schodech nebo na novém mobiliáři. Na přání obyvatel obvodu vznikne také malá tržnice. "Doufáme, že tam budou třeba prodávat čerstvé ovoce nebo zeleninu farmáři, zahradníci a zemědělci i z Doubravky a okolí," řekl Soukup. Prostor by měl sloužit i pro kulturní nebo komunitní akce.
Cílem úprav podle starosty obvodu je, aby ulice byla bezpečnější, přehlednější, modernější a příjemnější pro každodenní život. Vznik tržnice by měl stát kolem pěti milionů, úpravy kolem domu Centrum přibližně 26 milionů.
V příštím roce se má začít také s modernizací přestupního uzlu a okolí na konečné v Zábělské ulici. Vznikne nové místo s občerstvením a toaletami pro cestující, zázemí pro řidiče autobusů a trolejbusů a pro městskou policii, místo a dobíjecí, odstavná a čekací stání pro MHD a linkové spoje. Stavět se bude od března do prosince a předpokládaná cena bez DPH je 90 milionů korun.
"Pokračujeme v investicích na městských obvodech. Masarykova ulice je dlouho připravovaný projekt, který má za cíl celý městský bulvár více přiblížit lidem a místním obyvatelům. Město většinu úprav zafinancuje," řekl primátor Roman Zarzycký (ANO). Část úprav pokryje dotace EU, přispět by měl také obvod.