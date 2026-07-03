V plzeňské nemocnici zůstává parašutista zraněný při seskoku v Rokycanech

Jeden ze čtyř parašutistů, kteří se zranili 21. června při hromadném tandemovém seskoku v Rokycanech, zůstává v plzeňské fakultní nemocnici. ČTK to dnes řekla mluvčí nemocnice Gabriela Levorová. Podrobnosti o zdravotním stavu pacienta nesdělila, neuvedla ani, zda jde o muže či ženu.
Fakultní nemocnice v Plzni přijala tři ze čtyř zraněných parašutistů, čtvrtého přepravil vrtulník do Ústřední vojenské nemocnice v Praze. Podle dřívějšího vyjádření plzeňské nemocnice byl při přijetí stav jednoho z pacientů kritický. Prvního parašutistu nemocnice propustila minulý týden, dalšího tento týden.
Policie událost vyšetřuje jako podezření ze spáchání přečinu ublížení na zdraví. V případu nebyl nikdo obviněn, řekl rokycanský policejní mluvčí Ondřej Hodan. Policisté čekají mimo jiné na vyjádření odborníků z Ústavu pro odborné zjišťování příčin leteckých nehod.
V Rokycanech podle dostupných informací víkendu 20. a 21. června několikrát vzlétlo letadlo, které dopravovalo parašutisty na tandemové seskoky. Při jednom letu podle policie skočilo devět dvojic parašutistů. Sedmi dvojicím se podařilo přistát v pořádku, čtyři parašutisté na dvou padácích dopadli zřejmě kvůli povětrnostním podmínkám mimo stanovené místo. Havarovali kolem 15:00 v okolí rokycanského koupaliště a Husových sadů, které jsou poblíž letiště. Svědci hovořili o tom, že s přechodem bouřky se zvedl prudký nárazový vítr.
Zranění byli dva padesátiletí muži, jeden devětapadesátiletý a jedna osmačtyřicetiletá žena. Podle záchranářů utrpěli těžká zranění především pohybového aparátu.