V Plzeňském kraji bude kvůli suchu a horku zákaz rozdělávání ohňů

V Plzeňském kraji bude od pátku 31. července platit zákaz rozdělávání ohňů. Hejtman Kamal Farhan (ANO) na žádost Hasičského záchranného sboru Plzeňského kraje vyhlásil mimořádná protipožární opatření pro celé území kraje, která budou trvat do 6. srpna. Důvodem jsou vysoké teploty, dlouhodobé sucho a zvýšené riziko vzniku lesních i dalších požárů ve volné přírodě, informovala dnes ČTK mluvčí kraje Eva Mertlová.
Kvůli zvýšenému riziku požárů v celém kraji přibývají další omezení, která vychází z nařízení v období nepříznivých klimatických podmínek. Na místech se zvýšeným nebezpečím vzniku požáru bude zakázáno rozdělávat nebo udržovat otevřený oheň, kouřit, používat pyrotechniku, lampiony štěstí či pochodně. Omezení se vztahují také na jízdu motorových vozidel mimo pozemní komunikace ve volné přírodě a za stanovených podmínek i na provoz parních lokomotiv.
Zvláštní pravidla budou po dobu platnosti opatření platit také pro sklizeň obilovin, pícnin a slámy. Zemědělci například musí mít na technice používané při sklizni instalované lapače jisker, kromě hasicího přístroje od výrobce musí mít i další hasicí přístroj. Při sklizni musí nejdříve sklidit a rozorat pruh o minimálně desetimetrové šířce po obvodu sklízeného pole. Teprve pak může sklizeň pokračovat na celé ploše. Pokud má pole víc než 50 hektarů, musí ho zemědělci rozdělit rozoraným pruhem maximálně na 30hektarové plochy.
Hasiči v Plzeňském kraji hasí v poslední době zvýšený počet požárů. Podle on-line statistiky od začátku července hasili dosud 177 požárů, z toho bylo 36 požárů lesních porostů a 61 požárů polních porostů a trávy. Loni za stejnou dobu to bylo 96 požárů, z toho 23 lesních a 13 polních. V roce 2024 měli za stejné období 67 požárů, mezi nimi osm lesních a 13 polních.