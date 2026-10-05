V Plzeňském kraji budou při volbách ve 3 menších městech referenda k větrníkům

V pátek a v sobotu půjdou obyvatelé tří menších měst v Plzeňském kraji volit nejenom své zastupitele, ale budou také hlasovat v místních referendech o tom, zda se má jejich vedení postavit proti stavbě větrných elektráren (VTE), které na jejich území plánují soukromí investoři. Jde o Kralovice a sousední Kožlany na severním Plzeňsku a Měčín na Klatovsku. Starostové ČTK řekli, že jejich oblasti nejsou ve státem schválených akceleračních zónách, kde mají tyto stavby získat povolení do roka.
"Návrh na svolání referenda podali občané na základě petice, kde bylo asi 840 podpisů. Začátkem září ho zastupitelé schválili," řekl Lukáš Janko, místostarosta Kralovic s téměř 3500 obyvateli. Město uspořádalo předloni anketu, pro záměr stavět VTE hlasovalo 52 procent lidí. "Vzhledem k výsledkům jsme pokračovali dál a schválili zadání změny územního plánu, což teď běží," řekl Janko.
V Kralovicích chce postavit dva větrníky česká firma SmartTech, která už je má na Liberecku. Odpůrci varují před zásahem do barokní cisterciácké krajiny v okolí národní kulturní památky Mariánská Týnice, před hlukem a poklesem cen nemovitostí.
Letos v červnu byl navíc na úřední desce města zveřejněn návrh na krajinnou památkovou zónu typu C, který podali zástupci krajské památky na odbor státní památkové péče v Kralovicích. Pokud by byla zóna schválená, nemohly by se tam budovat výškové stavby včetně větrníků. "Odbor vyzval dotčené orgány, aby se k tomu vyjádřily," řekl místostarosta. Vzhledem k přísným parametrům i pro občanské stavby, třeba střechy, podal městský odbor výstavby námitku. A teď se čeká, zatím nic vyhlášeného není, řekl.
Kralovické větrníky jsou navržené na jižní straně města v údolí k obci Výrov, která souhlasí se čtyřmi větrníky směrem ke Kožlanům, kde by na ně měly navazovat další tři stožáry. Loni v květnu byla s firmou veřejná debata, kde se lidé mohli ptát, řekl Janko.
V Kožlanech s 1500 obyvateli chce stavět VTE firma Meridian. "Před třemi lety jsme dělali průzkum. Tehdy bylo z více než poloviny hlasujících šest ku jedné pro větrníky. A tak jsme pak s firmou uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí. Ale jak se to rozjelo v Kralovicích, tak u nás chtějí také referendum," řekl starosta Václav Kratochvíl. Zastupitelům se ale otázka formulovaná petenty nelíbila a také měli strach, že by porušili předběžnou smlouvu s investorem, a tak se zdrželi a vyhlášení referenda začátkem září neschválili. Petiční výbor dal jejich rozhodnutí k soudu, který rozhodl, že referendum bude. Také na Kožlany se vztahuje možná krajinná památková zóna, která může stavby zastavit. "A u nás je to ještě komplikovanější, protože tu máme vojenské záložní letiště. Na vyjádření vojáků investor čeká," uvedl Kratochvíl.
V Měčíně s 1100 obyvateli je proti stavbě skupina obyvatel. "Nevím, co to je za sdružení, je to takové živelné. Dělali anketu, právně by neměla šanci. Ale my jsme to brali jako názor lidí a akceptovali jsme to," řekl starosta Stanislav Skala. Podle starosty tam dvě firmy zatím jen sondovaly terén a podaly předběžné nabídky. Referendum jasně ukáže, co místní opravdu chtějí, doplnil.