V Plzeňském kraji bylo 159 domů sociálních služeb s 5252 lůžky, meziročně více

Autor: ČTK
  17:24aktualizováno  17:24
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Plzeňském kraji bylo na konci loňského roku 159 zařízení sociálních služeb s 5252 lůžky. Téměř dvě pětiny tvořily služby s celoročním pobytem. Nejžádanějším druhem pobytových služeb byly domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem a domovy pro zdravotně postižené. Počet míst v seniorských domech a v domovech se zvláštním režimem meziročně vzrostl o 215, u domovů pro zdravotně postižené se nezměnil. Informace dnes zveřejnila pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Plzni.

V regionu bylo loni 26 domovů pro seniory s celkem 1565 lůžky. V meziročním srovnání bylo lůžek o 49 víc. "Průměr počtu lůžek na zařízení je 60,2, republikový činí 66,9 lůžek," řekla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová.

V regionu bylo loni v prosinci 23 domovů se zvláštním režimem, které poskytují pobytové služby lidem s duševní nemocí, Alzheimerovou chorobou a jinou formou demence. Jejich kapacita byla 1954 lůžek, meziročně o 9,3 procenta více. "Od roku 2008 se navyšuje počet i kapacita zařízení. Za deset let vzrostla téměř dvojnásobně o 901 lůžek," uvedla Křížová. Průměrná kapacita je 85 lůžek na zařízení, o 19,4 lůžka nad republikovým průměrem, a ve srovnání s ostatními kraji byla nejvyšší.

Domovů pro osoby se zdravotním postižením je v Plzeňském kraji 12 s celkem 1070 lůžky. "V posledních deseti letech je počet lůžek pro osoby se zdravotním postižením téměř neměnný. V průměru tak na každý tento druh zařízení v kraji připadalo loni 89,2 lůžka, což bylo v mezikrajském srovnání nejvíce, republikový průměr převyšuje o 37,3 lůžek," uvedla vedoucí.

K dalším nejvíce využívaným pobytovým zařízením sociálních služeb lze podle ní zařadit azylové domy a chráněné bydlení. Azylových domů pro osoby v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení bylo na konci loňského roku v kraji deset s 294 lůžky. Chráněné bydlení pro lidi se sníženou soběstačností poskytovalo pět zařízení s celkovou kapacitou 260 lůžek.

V Plzeňském kraji statistici na konci loňského roku evidovali také 13 center sociálně rehabilitačních služeb se 45 lůžky, jeden týdenní stacionář s 29 lůžky, jedno zařízení terapeutické komunity s 15 lůžky, dvě služby následné péče s devíti lůžky a jeden dům na půl cesty s osmi lůžky. V regionu je dále 29 sociálních poraden, devět denních stacionářů a po sedmi nízkoprahových zařízeních pro děti a mládež a sociálně terapeutických dílen.

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