V Plzeňském kraji bylo nejtepleji v historii měření,v Plzni naměřili 40,7 stupně

V Plzeňském kraji bylo dnes nejtepleji v historii měření. V Plzni-Bolevci a Plzni-Mikulce naměřili 40,7 stupně, což bylo o šest desetin stupně více než dosavadní rekord z 27. července 1983 z Plzně-Bolevce. Do soboty to byla v regionu jediná "čtyřicítka" v historii měření. Rekordy zaznamenalo všech 14 meteorologických stanic v regionu, které měří teplotu přes 30 let. Padly rekordy k 28. červnu, měsíční i absolutní historické, řekl ČTK plzeňský meteorolog Ivo Bohman. Od pondělí se začne ochlazovat.
"Třetí byly Dobřany u Plzně se 40,3 stupni," dodal Bohman.
Pikantní podle něj je, že dnešní denní rekordy padly na dvou třetinách stanic mezi 09:00 a 10:30. Přitom vždycky na ně čekáme do čtyř pěti odpoledne, uvedl. Historický rekord v Plzni-Bolevci 40,7 stupně byl naměřený od 15:10 do 15:40 a v Plzni-Mikulce v 17:00.
Dnes byl podle Bohmana znovu překonán absolutní republikový rekord, opět v Doksanech, následovala středočeská Tuhaň, třetí skončilo Ústní nad Labem a Plzeň byla čtvrtá.
Od pondělí by měly být v Plzeňském kraji teploty do 31 stupňů, nejvíce na východě regionu - v Plzni a v Rokycanech. Západ kraje bude chladnější, kolem 26 stupňů. Očekávají se bouřky a přeháňky. "Už jsou teď na Šumavě, kde je pěkná bouřka s kroupami. Je to na hranicích Jihočeského a Plzeňského kraje kolem Churáňova. Ale zítra toho bude víc," uvedl Bohman. Bouřky už jsou také v Krušných horách.
Nejchladněji vypadá středa do 25 stupňů. V závěru týdne se teploty opět mírně zvýší.