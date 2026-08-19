V Plzeňském kraji je podle vlády šest akceleračních oblastí pro desítky větrníků

Autor: ČTK
  18:48aktualizováno  18:48
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Plzeňském kraji by mohlo podle vládou schválených akceleračních oblastí vyrůst přes 50 velkých větrných elektráren v takzvaném zrychleném řízení, kdy získají povolení do roka. V regionu je šest oblastí - po dvou na jihu Plzeňska, Plzni-severu a na Rokycansku. V dubnu jich bylo sedm, ale Únětice z jihu Plzeňska byly vyškrtnuty a dvě zóny se trochu zmenšily. Schválené oblasti, kde mají být stavby jednodušší, čítají v kraji zhruba 27 kilometrů čtverečních. Při rozestupech stožárů 700 až 800 metrů, s nimž důvodové zprávy počítají, to vychází asi na 54 věží s výškou kolem 250 metrů a výkonem kolem pěti megawattů. ČTK to dnes řekl vedoucí krajského odboru životního prostředí Martin Plíhal.

Akcelerační oblasti jsou od 10. srpna na úřední desce usnesení Úřadu vlády ČR. "Je to veřejná vyhláška s oznámením změny číslo 2 územního rozvojového plánu a souvisejících územních opatření. Přičemž je 15 dní na doručení a pak se to bere jako doručené a nabyde to účinnosti," řekl Plíhal. Na jihu Plzeňska schválila vláda koncem července akcelerační zóny - Střížovice a Řenče. Další dvě jsou na Plzni-severu - Zahrádka a Košetice u Líšťan, dvě na Rokycansku - Vrabčiny u Mlečic a Bílá Skála u Terešova.

Původně bylo v kraji devět oblastí, které ministerstvo pro místní rozvoj navrhlo v koncepci, kterou nechalo ji posoudit s ohledem na vliv na životní prostředí a na udržitelný rozvoj. Zpracovatel doporučil dvě oblasti vyškrtnout a v návrhu zveřejněném v dubnu zůstalo sedm lokalit.

"Na základě připomínek dotčených orgánů a veřejnosti pak jedna (Únětice s plochou 2,6 km2 a možným výkonem 24 MW) úplně vypadla a dvě se zmenšily - rokycanská dost kosmeticky a střížovická se trochu zredukovala v severní části, kde by mohla kolidovat s vizuálem hradu Radyně," řekl Plíhal. V regionu zůstalo šest akceleračních oblastí celostátního významu s plochou kolem 27 km2. Podle ministerského přepočtu je to zhruba 270 megawattů výkonu, tedy asi 54 větrných elektráren s výkonem stroje kolem pěti megawattů.

Podle Plíhala jde o předpokládané kapacity lokalit, podle jejichž důvodových zpráv je odhadovaná vzdálenost mezi stožáry 700 až 800 metrů. "To je ale hodně poddimenzované, protože víme, že větrníky se dají stavět, když je to vhodné, i 400 až 300 metrů od sebe," řekl.

V zónách tak může být stožárů víc, protože není schválený žádný minimální rozestup, který by počty omezoval. U Řenčí je v důvodové zprávě uveden vhodný rozestup mezi věžemi minimálně 750 metrů, což odpovídá zhruba pětinásobku průměru rotoru velkého větrníku.

Akcelerační oblasti schválil kabinet 27. července, od září mají být otevřené. "Když někdo přijde a splní podmínky té oblasti, tak má mít do roka garantováno stavební povolení. Takže teoreticky může nastat to, že se jejich kapacity naplní do roka," uvedl Plíhal.

V Plzeňském kraji jsou v současné době v provozu tři větrné elektrárny.

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