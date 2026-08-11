V Plzeňském kraji jsou sjízdné řeky Berounka, Otava a Mže, vodáci jezdí hodně

V Plzeňském kraji jsou sjízdné řeky Berounka, Otava a Mže, i když všechny jsou kvůli suchu na nižších stavech, než je v tuto dobu běžné. O lodě je v půjčovnách stále zájem, jsou hodně rozpůjčované. Ve vedrech ale jezdí méně rodiny s menšími dětmi. ČTK to dnes zjistila v největších půjčovnách v regionu.
"Jezdí se Mže od přehrady Hracholusky (na severu Plzeňska) až do Plzně. Z Hracholusek je stálý odtok," řekl Roman Sikyta, spolumajitel plzeňské půjčovny lodí H2O Sport Sikyta, která funguje přes 30 let. Jezdit se dá stále také na Berounce, kde je sice nižší hladina, ale sjízdná je. Podle něj je rozpůjčováno téměř stejně lodí jako v jiných letech. V horkách a suchu je toho méně, ale jezdí se pořád, dodal. Lidé si vyberou ze širokého spektra kánoí, kajaků, nafukovacích člunů a lodí i pramic.
"Začátek Berounky je sjízdný, od Dolanského mostu (za Plzní) zhruba po Roztoky je vody dostatek," řekl Jan Dokoupil z plzeňské Půjčovny lodí Berounka Vod - Dog. V současných vedrech pociťuje silnější zájem o lodě, o víkendech jsou všechny obsazené.
Otava je podle Františka Švelcha ze sušického Otavatouru sjízdná ze Sušice dolů po proudu až do Písku, výš nad Sušici už to nejde. "Pokud nepůjde řeka pod 20 centimetrů, tak se jezdí. Teď je 21 centimetrů na odečtu v Sušici a už se to třeba měsíc nehýbe," řekl. Podle něj se současná výška hladiny dá projet. Je to klasická letní řeka s tím, že občas se musí vystoupit a loď posunout, uvedl.
Vodáci jezdí, ale když je nad 30 stupni Celsia, tak je méně posádek s malými dětmi. "Menší poptávka po lodích je ale hlavně kvůli neobjektivnímu informování (o stavu vody) v médiích," řekl. Fakt, že Sušice dostala výjimku na čerpání vody z řeky pod 2,23 metru krychlových za vteřinu, přičemž teď je průtok 2,1 i 2,2 m3/s, hladinu v Otavě neovlivní, protože podle Švelcha město odebere jen pár desítek metrů krychlových. Výrazně nižší hladinu v okolí Sušice podle něj způsobovala do minulého týdne malá vodní elektrárna v Dlouhé Vsi. Stav tam ale byla zkontrolovat inspekce životního prostředí a majitelka ji pak odstavila, dodal.