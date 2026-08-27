V Plzeňském kraji kandiduje do komunálních voleb 12.047 lidí, třetina jsou ženy

V říjnových komunálních volbách se bude v Plzeňském kraji o hlasy voličů ucházet 12.047 kandidátů stran, hnutí a koalic, to je o 106 méně než při volbách v roce 2022. Zájem pracovat v obecních zastupitelstvech mají více muži, na letošních kandidátkách je jich 8004, což je 66,4 procenta kandidátů. Před čtyřmi lety byl podíl mužů mírně vyšší, tvořili 67,6 procenta kandidátů. Vyplývá to z údajů, které publikoval Český statistický úřad na volebním webu.
O místa v sedmačtyřicetičlenném plzeňském zastupitelstvu se bude ucházet 13 politických stran, hnutí, koalic a uskupení. Je to o jeden subjekt více než při volbách v roce 2022. Celkem na magistrát kandiduje 550 kandidátů, o 50 méně než před čtyřmi lety.
Z 501 obcí kraje budou voliči vybírat jen z jedné kandidátky v 203 obcích, tedy ve zhruba 40 procentech sídel. Většinou jsou to vesnice, kde žijí desítky až stovky obyvatel. Více než 500 obyvatel má 33 obcí s jednou podanou kandidátkou. Jsou tu ale i menší města, jako například Poběžovice či Janovice nad Úhlavou. Obec Tlučná na severním Plzeňsku je největším sídlem s jedinou podanou kandidátkou. Žije zde přes 3400 obyvatel, volí se 19 členů zastupitelstva a přesně tolik má i jediná registrovaná kandidátní listina. Je na ní převážná většina současných zastupitelů.
Naopak zhruba v 50 obcích podali kandidátky samostatní kandidáti. Podle statistiků i úředníků je ale v takovém případě riziko, že pokud někdo ze zvolených zastupitelů odstoupí, musí se konat nové volby. Na kandidátce s jedním jménem není žádný náhradník, který by mohl na uvolněné místo nastoupit. Největší počet kandidátek v celém kraji je v obci Nezamyslice na Klatovsku, kde žije 208 obyvatel. Volí zde sedmičlenné zastupitelstvo, voliči budou vybírat z 16 kandidátek s jedním jménem. V obci Vlčí na jižním Plzeňsku s 81 obyvateli je do sedmičlenného zastupitelstva registrováno 15 listin s jedním kandidátem.
Nejvíce kandidátů, kteří půjdou do voleb v kraji, je bez politické příslušnosti - celkem 10.738, tedy 89,13 procenta. Ze stran má největší zastoupení ODS. V kraji kandiduje 280 jejích členů, což je 2,32 procenta všech kandidátů, členů ANO kandiduje v kraji 186, tedy 1,54 procenta všech kandidátů. Nejvíc kandidátů - 6749, což je 56 procent, kandiduje pod hlavičkou sdružení nezávislých kandidátů.
Průměrný věk kandidátů do obecních voleb je letos v kraji 48,57 roku, před čtyřmi roky to bylo 48,18 roku. Nejvíce kandidátů, 16,18 procenta, je letos ve věku mezi 50 a 54 lety. Nejstaršími kandidáty jsou dva devětaosmdesátiletí muži kandidující v třetím plzeňském obvodu a v Plasích na severním Plzeňsku. Nejmladších, osmnáctiletých, kandidátů je v kraji 51, z toho 15 v Plzni a v jejích obvodech, 11 z nich na kandidátkách STAN. V roce 2022 byli v kraji nejstaršími uchazeči o křesla v obecních zastupitelstvech dva dvaadevadesátiletí kandidáti, osmnáctiletých kandidátů bylo v kraji 18.