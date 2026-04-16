V Plzeňském kraji má podle návrhu státu vyrůst 60 větrníků ve zrychleném režimu

V Plzeňském kraji by mělo podle návrhu státu vyrůst zhruba 60 větrných elektráren v tzv. zrychleném řízení, kdy získají povolení do roka. Největší oblasti jsou na jihu Plzeňska. Vyplývá to z mapy s návrhem akceleračních oblastí (AO), kde má být podle ministerstva pro místní rozvoj (MMR) možné jednodušší chystat stavby větrných a solárních parků, v případě plzeňského regionu jen větrníků. MMR zveřejnilo mapu k připomínkování v úterý.
V regionu navrhuje sedm akceleračních oblastí celostátního významu s plochou přes 30 kilometrů čtverečních. Podle ministerského přepočtu je to zhruba 300 megawattů výkonu, tedy asi 60 větrných elektráren s výkonem stroje kolem pěti megawattů, řekl na setkání starostů se Sdružením místních samospráv ČR šéf krajského výboru životního prostředí Martin Plíhal.
V Plzeňském kraji jsou v současné době v provozu tři větrné elektrárny.
AO má schválit vláda do konce srpna. "Od září budou otevřené. A když někdo přijde a splní podmínky té akcelerační oblasti, tak má mít do roka garantováno stavební povolení. Takže teoreticky může nastat to, že se kapacity těch oblastí naplní do roka," uvedl Plíhal.
Návrh státu se podle něj tak z poloviny "potkává" s územní studií rozvoje větrných elektráren v regionu, kterou kraj nechal zpracovat a zveřejnil v polovině února. Kraj teď prověří místa, která jsou se studií v rozporu, a zjistí, zda se tam nevyskytují zvláště chránění živočichové.
Veřejné projednávání státem navržených oblastí s kraji bude na MMR 30. dubna, poté mají kraje ještě 15 dní na připomínky, které zašlou ministerstvu. Veřejné projednání s obcemi a veřejností pak bude 15. května, připomínky mohou posílat do 1. června. Obce se budou snažit najít relevantní argumenty pro to, proč by se měly některé lokality vyloučit z finální mapy.
Petr Halada, šéf Sdružení místních samospráv, kde je 2700 obcí, starostům nabídl pomoc. "Máme připravené dotazníky s konkrétními otázkami (k AO), které jim dnes nebo zítra (v pátek) rozešleme. Po jejich vrácení, nejdéle do týdne, budeme psát připomínky ministerstvu místního rozvoje, s nímž máme předjednáno, že s nimi připomínky probereme a že se je tam bude snažit, pokud budou relevantní, zakomponovat k tomu zákonu," řekl. Obce tak budou mít poprvé možnost se ke státem navrhovaným akceleračním oblastem vyjádřit.
Starostové dnes uvedli, že se v obcích stupňuje hysterie veřejnosti proti větrníkům i nevraživost mezi obcemi navzájem, kterou ještě podporují organizované skupiny, které objíždějí veřejná setkání, kde straší a šíří nenávist. "Minulá i současná vláda rezignovala na jakoukoliv informační kampaň a oni to vakuum vyplnili šílenostmi," řekl Stanislav Dobrý (BEZPP), starosta Horšic z jihu Plzeňska. Horšice jsou v návrhu AO zahrnuté. Dobrý dodal, že ví o čtyřech úspěšných starostech z okolí, kteří nebudou kvůli vyhrocené situaci kandidovat ve volbách.
Dobrý uvedl, že podle průzkumu názorů lidí v Horšicích jsou tři čtvrtiny obyvatel obce proti větrníkům. "Chceme se teď rychle domluvit s okolními obcemi na společném postupu v obraně proti akceleračním oblastem na veřejné projednávání na 15. května. Vítáme i právní pomoc a podporu Sdružení místních samospráv, připomínky musí být precizně koncipované," dodal.