V Plzeňském kraji odborníci nedoporučují koupání v Babyloně či v Českém údolí

Kvalita vody ve většině z 30 kontrolovaných venkovních koupališť v Plzeňském kraji je i koncem prázdnin dobrá. Nevhodný ke koupání je dlouhodobě pouze rybník Babylon u Domažlic, který zapáchá a na hladině jsou shluky sinic. Hygienici tam nedoporučují koupání zejména dětem, těhotným ženám, alergikům a lidem s oslabenou imunitou. Zhoršenou jakost vody zaznamenali v koupališti Bušek ve Velharticích na Klatovsku a na přehradě Hracholusky, kde je kvůli zvýšenému množství chlorofylu a sinic ve vodě zvýšená pravděpodobnost zdravotních komplikací u vnímavějších lidí.
Pouze smyslově mírně zhoršenou jakost vody má plzeňské jezírko Košutka a koupaliště Planá na Tachovsku, uvedli krajští hygienici. Jejich poslední měření jsou z 24. srpna, někde výrazně starší.
Hydrobiolog Jindřich Duras, který kvalitu vody v některých rybnících a nádržích dlouhodobě sleduje, rozhodně nedoporučuje koupání ani v nádrži České údolí v Plzni. "České údolí můžeme vyřadit z plánu na koupání, protože je pod nadvládou sinic, a tak to zřejmě ještě nějakou dobu vydrží," poznamenal.
Na největší vodní ploše v kraji, přehradě Hracholusky, se kvalita vody mírně zlepšila. U hráze je nyní průhlednost vody téměř tři metry, to je asi o půl metru víc než před týdnem. Dál po nádrži se situace zhoršuje. "Sinice na Hracholuskách samozřejmě jsou, ale zejména v té dolní části u hráze je jejich množství s velkou rezervou přijatelné pro rekreaci a koupání," řekl Duras.
Stabilně dobré podmínky podle něj letos nabízí většina plzeňských přírodních koupališť. Košutecké jezírko má průhlednost kolem 1,5 metru a jen minimum sinic. "Necvičené oko si jich tam ani nevšimne," uvedl Duras.
Soustava boleveckých rybníků je podle něj velmi stabilní. Nejlepší kvalita vody je v Šídlovském a Velkém Boleveckém rybníku s průhledností kolem čtyř metrů, plavci ale musí mít trpělivost s vodními rostlinami. Poměrně dobrá je situace i na Seneckém rybníku, který je letos výrazněji víc zarostlý vodními rostlinami. Stabilně dobrou kvalitu si udržuje Kamenný rybník, průhlednost vody je kolem 1,5 metru a její hnědá barva je způsobená rašelinnými látkami a nepředstavuje zdravotní riziko. Třemošenský rybník má letos oproti jiným rokům horší podmínky kvůli silnějšímu růstu mikroskopických řas, které dávají vodě hnědavé zbarvení a průhlednost kolem metru, dodal Duras.