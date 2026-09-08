V Plzeňském kraji porostou v příštích letech počty seniorů, dětí do 14 let ubyde

Počet obyvatel Plzeňského kraje stoupl za posledních 20 let o 12 procent, tedy asi o 61.000 lidí. V regionu nyní žije téměř 613.000 obyvatel, kteří se koncentrují do krajského města a okolí. Plzeň za tu dobu získala asi 25.000 obyvatel. V kraji bude v příštích 12 letech přibývat seniorů, mladých do 14 let naopak ubyde a počet obyvatel v produktivním věku bude stagnovat. Na dnešním sněmu Sdružení měst a obcí Plzeňského kraje (SMOPK) to řekl ředitel Regionální rozvojové agentury Plzeňského kraje Filip Uhlík.
U lidí věku do 14 let zažíval podle něj region do loňska spíše nárůst, který byl v posledních čtyřech letech daný hlavně přílivem ukrajinských uprchlíků. "Ale před námi je dlouhodobě pokles. A ten horizont do roku 2038 přinese oproti letošnímu roku téměř pětinový propad, což je velmi alarmující, zvláště když se k tomu přidají regionální rozdíly," řekl.
Lidí ve věku 65 let a více, kteří mají největší nároky na sociální a zdravotnické služby, bude v roce 2038 asi o pětinu více než v současnosti. Počty obyvatel v produktivním věku budou stagnovat. "To je do značné míry dané tím, že jsme zažili výrazné oživení počtu obyvatel od 15 do 64 let v souvislosti s příchodem ukrajinských uprchlíků, kteří se v naprosté většině integrovali na trhu práce. A dnes si bez nich jde trh práce v současné intenzitě jen obtížně představit," uvedl Uhlík.
Obyvatel mezi 45 až 49 lety je v Plzeňském kraji okolo 50.000. "V 70. letech se tedy rodilo ročně kolem 10.000 dětí, dnes je počet narozených hluboko pod 5000 dětmi," uvedl ředitel. Dětí do čtyř let je nyní v kraji kolem 25.000, což je polovina počtu lidí od 45 do 49 let, a nemohou je tedy nahradit. To je velmi svízelná situace, dodal ředitel rozvojové agentury.
Velmi nízké počty narozených mají více příčin. Jednou z nich je nízká natalita, kdy na jednu ženu v průměru připadá 1,3 až 1,4 dítěte. Pro prostou reprodukci je přitom třeba 2,1 dítěte na ženu. Další příčinou je i nižší počet maminek narozených kolem roku 2000, uvedl Uhlík.
Šéf SMOPK a starosta Klatov Rudolf Salvetr (ODS) uvedl, že do devíti let bude na základních školách v kraji o třetinu méně žáků. "Už dnes to vidíme ve školkách," řekl. Starostka šestitisícové Plané na Tachovsku Martina Němečková (STAN) dodala, že před pěti lety nemohlo město přijmout do školek všechny děti, ale poslední tři roky jdou počty dolů. "A tak přemýšlíme o tom, otevřít třeba v jedné třídě seniorské centrum, denní stacionář pro starší občany, kam si dojdou, dají si kafe, popovídají a můžou mít oběd z jídelny," uvedla.
Kraj bude podle Němečkové potřebovat více lůžek následné a sociální péče a měl by se na to připravit. "Právě teď se to zhouplo a jasný průšvih přijde za deset, 15 nebo 20 let. Takže by se měl nad tím každý starosta zamyslet a dělat rozhodnutí s vědomím toho, že demografie je neúprosná," dodala. Například plánovat přístavby nebo nové školy a školky.