V Plzeňském kraji přibylo za rok 43 lidí, opět výhradně díky stěhování

Autor: ČTK
  9:18aktualizováno  16:01
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Plzeňském kraji se vloni meziročně zvýšil počet obyvatel o 43. V regionu žilo na konci loňského roku 614.683 lidí, z toho 310.850 žen a 303.833 mužů. Nárůst zajistilo výhradně stěhování. Předběžné údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Počty zahrnují lidi s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině.

Nárůst počtu obyvatel zajistilo Plzeňskému kraji už 15. rokem po sobě výhradně stěhování. Přirozený přírůstek, tedy rozdíl počtu narozených a zemřelých, byl záporný. Zemřelo o 2353 lidí víc, než se jich narodilo. Počty zemřelých převýšily narozené občany ve všech sedmi okresech regionu. Meziroční tempo růstu počtu obyvatel se loni výrazně snížilo.

Počet obyvatel loni stoupl jen v pěti ze 14 krajů České republiky, nejvíce jich přibylo ve středních Čechách a v Praze, dále pak na jižní Moravě a v Pardubickém kraji. Plzeňský region je počtem obyvatel na osmý.

Do Plzeňského kraje se za celý loňský rok přistěhovalo 14.669 lidí, meziročně o deset procent méně. Z ciziny jich bylo 9135, proti předchozímu roku to byl pokles o 11 procent. Z toho bylo 77 procent Ukrajinců, následovali Filipínci, Slováci s 299 lidmi, Kolumbijci, Vietnamci a Rumuni. Z ostatních regionů ČR přesídlilo do regionu 5534 lidí, meziročně o 493 méně.

Z Plzeňského kraje se naopak vystěhovalo 12.273 lidí, což byl osmiprocentní pokles. Do ciziny odešlo 6200 lidí, meziročně o 17 procent méně. Z toho 83 procent se jich vystěhovalo na Ukrajinu, následovaly Slovensko, Mongolsko, Bulharsko a Rumunsko. Do jiných krajů ČR se přestěhovala téměř polovina vystěhovalých lidí, meziročně o šest lidí více.

V Plzeňském kraji se loni narodilo 4239 dětí, o 330 méně než v předchozím roce, z toho 48 procent prvorodičkám. Mimo manželství se jich narodilo 2075, což bylo 49 procent dětí, o 128 méně než v roce 2024.

V Plzeňském kraji za celý minulý rok zemřelo 6592 lidí, meziročně o 336 více.

Počet sňatků se loni proti roku 2024 snížil o 148 na loňských 2413. Soudy ukončily 1207 manželství, o 22 méně.

Celé Česko mělo k loňskému 31. prosinci 10,915.839 obyvatel, o 6300 více než k 1. lednu 2025. Populace zaznamenává kladné přírůstky nepřetržitě od roku 2014. Posledních sedm let je ale zajišťuje pouze zahraniční stěhování, uvedli statistici. Porodnost v České republice dosáhla na další historické minimum, klesá čtvrtým rokem po sobě. Za minulý rok přišlo na svět na 77.600 dětí, meziročně o 6700 méně a nejméně v historii statistického zjišťování sahající do roku 1785.

Loni zemřelo 113.300 obyvatel Česka, meziročně o 1100 více. Téměř 35 procent celkového počtu zemřelých tvořili lidé ve věku 75 až 84 let. Minulý rok zemřelo v ČR o 35.700 lidí víc, než se narodilo. Převaha zemřelých nad narozenými byla podle statistiků největší od roku 1919. Díky stěhování ze zahraničí přibylo asi 42.000 obyvatel, celkově se tedy počet lidí žijících v zemi zvýšil.

Pohyb a počet obyvatel v Plzeňském kraji:

okres obyvatel k 1. 1. 2025 obyvatel k 31. 12. 2025 rozdíl narození zemřelí přírůstek stěhováním

Domažlice 55.914 55.625 -289 384 628 -45

Klatovy 86.722 86.710 -12 573 1022 +437

Plzeň-město 208.461 208.169 -292 1402 2185 +491

Plzeň-jih 71.728 71.585 -143 442 773 +188

Plzeň-sever 83.649 84.037 +388 625 835 +598

Rokycany 50.796 50.770 -26 381 576 +169

Tachov 57.370 57.787 +417 432 573 +558

Plzeňský kraj 614.640 614.683 +43 4239 6592 +2396

Zdroj: ČSÚ

