V Plzeňském kraji se voda v koupalištích místy zhoršila, jinde je lepší

Kvalita vody v některých koupalištích v Plzeňském kraji se zhoršila, na jiných místech se naopak oproti předchozímu týdnu zlepšila. Zákaz koupání zatím na žádném ze sledovaných míst hygienici nevydali. Nevhodná ke koupání je podle nich voda v rybníku Babylon u Domažlic, která při posledním dostupném měření 13. července výrazně zapáchala.
Smyslově mírně zhoršenou jakost vody, která nemá vliv na zdraví plavců, zaznamenali hygienici v plzeňském jezírku Košutka, v koupališti Bušek ve Velharticích na Klatovsku a kvůli zvýšenému obsahu sinic také v lokalitě Radost na přehradě Hracholusky a v koupacím biotopu v Dobřanech na jižním Plzeňsku. U většiny sledovaných koupališť jsou ale poslední měření ze začátku minulého týdne. Kvalita vody se přitom může i během týdne výrazně změnit.
Potvrdil to i hydrobiolog Jindřich Duras, který kvalitu vody v některých rybnících a nádržích dlouhodobě sleduje. Například na hrázi Hracholusek se podle něj za týden výrazně zvýšila průhlednost. "Aktuálně vynikající příležitost ke koupání je v oblasti hráze a blízkého okolí. Dnes tam kolegové naměřili průhlednost vody kolem 6,5 metru, což už je výtečné třeba i pro potápění, šnorchlování a podobně," řekl. Před týdnem byla u hráze průhlednost 3,5 metru. Na Radosti je dnes průhlednost dva metry. "Sinice tam sice je možné vidět jako hráškově zelené vločky ve vodním sloupci, ale není jich příliš mnoho, takže ke koupání pořád ještě dobré podmínky. Směrem nahoru po nádrži u silničního mostu už jsme s průhledností pouze na jednom metru a dál se to zhoršuje a koupání tam úplně doporučit nelze," řekl. V části Butov je hladina až o dva metry níže, než bývá obvyklé, a voda je tam pod silným vlivem přítoku. Nyní má silný hnědý vegetační zákal.
Z rybníků plzeňské Bolevecké rybniční soustavy jsou výborné podmínky ve Velkém boleveckém rybníku, kde je průhlednost čtyři metry. "Druhé nejlepší podmínky jsou v Šídlovském rybníce, kde je průhlednost rovněž čtyři metry. Tam je to opravdu křišťál, který v těchto dnech připomíná horské jezero," řekl Duras. Kamenný rybník má tradičně průhlednost mezi jedním a dvěma metry, danou hnědě zbarvenou rašelinnou vodou. Senecký rybník má průhlednost zhruba 1,5 metru se slabým vegetačním zákalem. Nejhorší podmínky jsou na Třemošenském rybníku, kde je hnědý vegetační zákal a průhlednost půl metru. "Důležitý charakteristický rys pro celou soustavu boleveckých rybníků je, že stále je bez sinic, což je obrovská výhoda oproti řadě jiných koupacích lokalit v České republice. Takže koupat se dá všude, někde je to příjemné víc, někde míň," doplnil Duras. Velmi dobré podmínky a vodu bez sinic nabízí stále i Košutecké jezírko v Plzni.
"Perspektiva je, že by zhruba ten popsaný stav, pokud se nestane nějaká katastrofa s počasím, měl vydržet další týden, dva, možná i tři," dodal. kš