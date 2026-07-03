V Plzeňském kraji se za 20 let snížil počet narozených dětí o více než čtvrtinu

Počet narozených dětí v Plzeňském kraji se za posledních 20 let snížil o více než čtvrtinu. Kvůli snižující se porodnosti v kombinaci s rostoucí úmrtností je v regionu od roku 2023 patrný výrazný přirozený úbytek obyvatel. Současně se projevuje zvyšující se věk rodiček. Aktuální data za rok 2025 zveřejnila plzeňská pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ).
Loni se v Plzeňském kraji živě narodilo 4239 dětí, meziročně o 330 méně. "Počet narozených klesl za dvě dekády o více než čtvrtinu. Výrazné klesající tendence sledujeme hlavně v posledních letech. V roce 2023 se k tomuto vývoji přidal i rostoucí počet zemřelých a obyvatelstvo kraje tak přirozenou měnou výrazně ubývá a populace postupně stárne," řekla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová. Nepříznivý stav je podle ní způsobený méně početnou generací z počátku století, která se dostává do reprodukčního věku, v kombinaci s rostoucím počtem zemřelých z řad generace takzvaných baby boomers, což jsou lidé narození v letech 1946 až 1964.
Poslední přirozený přírůstek počtu obyvatel v kraji statistici zaznamenali mezi lety 2007 až 2010, kdy se na vrchol reprodukčního věku dostávaly silné ročníky ze 70. let. "Vytvářely tak sekundárně silnou generaci, která by se do věku budoucích rodičů měla při zachování současných tendencí demografického vývoje dostávat přibližně za deset let. Vývoj obyvatelstva ale mohou ovlivnit události, které nelze předvídat. V posledních letech to byla pandemie covid-19, válka na Ukrajině nebo vysoká inflace," uvedla Křížová.
Nejnižší hrubou míru porodnosti, tedy počet narozených dětí na 1000 obyvatel, měly loni podle ČSÚ okresy Plzeň-jih a Klatovy. Nejvyšší byla na Tachovsku, a to 7,6, přičemž průměr ČR byl 7,1 promile.
Mezi živě narozenými dětmi v Plzeňském kraji loni převažovali chlapci, bylo jich 2159. Přes 48 procent novorozenců přišlo na svět v pořadí jako první, 37 procent jako druhé dítě. "Jako třetí se rodičům narodilo v našem kraji 435 dětí a zbývajících 185 dětí bylo pro matku již čtvrtým a dalším dítětem, z toho čtyři děti byly dokonce devátým a vyšším v pořadí," uvedla vedoucí.
Ženy podle ní častěji odkládají snahu o početí do vyššího věku, ať už z důvodu vzdělávání, práce, zásahu do svobodnějšího životního stylu, nebo složitějšího hledání stabilního partnerství. "Obecně se tak mateřství stává eventualitou ke zvážení, nikoli samozřejmostí," řekla Křížová. Ještě před 20 lety se v kraji nejvíce dětí rodilo ženám ve věku 29 let, nyní se vrchol posunul do věku 31 let. Loni se matkám starším 34 let narodilo ve srovnání s rokem 2006 dvakrát více dětí, dodala.
Mezi matkami s cizím státním občanstvím loni dominovaly Ukrajinky, bylo jich 371. Následovaly Slovenky a Vietnamky.