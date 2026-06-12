V Plzeňském kraji ubylo za 1. čtvrtletí 2109 obyvatel, zejména stěhováním

V Plzeňském kraji ubylo za první tři letošní měsíce 2109 obyvatel. K poslednímu březnu žilo v regionu 612.574 lidí, z toho 309.362 žen. Úbytek způsobil zejména vysoký počet vystěhovalých, jejichž velkou část tvořili lidé, jimž na konci března skončila platnost dočasné ochrany a nepožádali si o její prodloužení, uvedl dnes Český statistický úřad. Opět také víc lidí zemřelo, než se narodilo.
Do kraje se přistěhovalo 3951 lidí, z ciziny jich bylo 2325, zbytek z ostatních krajů ČR. Z regionu se za první čtvrtletí vystěhovalo 5273 lidí, z toho více než 66 procent do ciziny a zbytek do jiných tuzemských regionů.
Za první letošní čtvrtletí se v Plzeňském kraji narodilo 926 dětí, meziročně o 97 méně. Více než 44 procent rodiček v regionu, 410, přivedlo na svět své první dítě, mimo manželství přišlo na svět 480 dětí (52 procent).
V Plzeňském kraji od začátku letošního ledna do konce března zemřelo 1713 lidí, meziročně o 112 méně. Počet zemřelých lidí v regionu už šestnáctým rokem po sobě převyšuje počet narozených.
Sňatek v prvních třech měsících uzavřelo 192 párů, meziročně o sedm procent více. Počty rozvodů ČSÚ neuvedl. Důvodem jsou podle statistiků neúplná data přebíraná od ministerstva spravedlnosti.
V celé ČR klesl za první čtvrtletí počet obyvatel zhruba o 19.800 na 10,896 milionu. Lidí v zemi ubylo stěhováním i kvůli převaze počtu zemřelých nad narozenými. Z Česka se vystěhovalo zhruba 36.500 lidí, ze zahraničí jich naopak přišlo 29.200. Zemřelo 30.100 obyvatel země a narodilo se pouze 17.500 dětí. Porodnost klesá pátým rokem po sobě.
Tzv. dočasnou ochranu mají teď v ČR nejčastěji lidé, kteří uprchli z Ukrajiny po ruské invazi. Ukrajinci podle ČSÚ tvořili v letošním prvním čtvrtletí nejpočetnější skupinu mezi vystěhovalými i přistěhovalými. Počet těch, kteří z Česka odešli, ale převažoval nad příchozími téměř o 10.000 lidí. Naopak vyšší počty přistěhovalých než vystěhovalých byly u občanů Filipín a Slovenska - u obou zemí o 900 lidí.
V prvních třech měsících se v ČR sezdalo 3100 párů, meziročně o tři procenta méně. Počet sňatků se podle ČSÚ snižuje čtvrtým rokem za sebou. Zhruba dvě třetiny snoubenců uzavíraly první manželství.
Pohyb a počet obyvatel v Plzeňském kraji v prvním čtvrtletí 2026:
okres obyvatelé k 31.3.2026 obyvatelé k 31.12.2025 rozdíl narození zemřelí přírůstek stěhováním
Domažlice 55.613 55.625 -12 97 156 47
Klatovy 86.429 86.710 -281 136 250 -167
Plzeň-město 206.819 208.169 -1350 278 567 -1061
Plzeň-jih 71.481 71.585 -104 110 231 17
Plzeň-sever 84.055 84.037 18 133 210 95
Rokycany 50.731 50.770 -39 86 147 22
Tachov 57.446 57.787 -341 86 152 -275
Plzeňský kraj 612.574 614.683 -2109 926 1713 -1322
ČR 10,896.003 10,915.839 -19.836 17.529 30.111 -7254
zdroj: ČSÚ