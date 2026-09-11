V Plzeňském kraji ubylo za půl roku 1542 obyvatel, více se vystěhovalo i zemřelo

V Plzeňském kraji ubylo za první polovinu letošního roku 1542 obyvatel. K poslednímu červnu žilo v regionu 613.141 obyvatel, z toho 309.588 žen. Údaje dnes zveřejnil Český statistický úřad (ČSÚ). Převažovali vystěhovalí nad přistěhovalými a v regionu zemřelo víc lidí, než se jich narodilo. Úbytek podle statistiků souvisel s vysokým nárůstem počtu vystěhovalých do zahraničí, ve kterém se projevovalo především ukončení pobytu lidem, jimž na konci června skončila platnost dočasné ochrany a nepožádali o její prodloužení.
Počet obyvatel meziročně klesl ve 12 ze 14 krajů České republiky. Vzrostl pouze v Praze a ve středních Čechách.
Do Plzeňského kraje se za letošní první pololetí přistěhovalo 7005 lidí, o 648 více než ve stejném období loni. Téměř 60 procent přistěhovalých tvořili cizinci. Z regionu se vystěhovalo 7237 lidí, meziročně o 917 méně, z toho 4178 se odstěhovalo do ciziny a zbytek do jiných krajů ČR.
Od ledna do konce června se v regionu narodilo 1988 dětí, meziročně o 106 méně. Zhruba 46 procent rodiček v kraji přivedlo na svět první dítě. Polovina dětí se narodila mimo manželství.
Počet zemřelých klesl o 102 na 3298. V meziročním srovnání klesl o tři procenta.
Sňatek v prvních šesti měsících roku uzavřelo 1042 párů, meziročně bylo o 57 svateb více. Pro 72 procent ženichů a 70 procent nevěst to byla první svatba. Počty rozvodů ČSÚ neuvedl kvůli neúplnosti dat přebíraných z ministerstva spravedlnosti.
Počet obyvatel Česka v pololetí klesl o 12.200 na 10,904 milionu lidí. Úbytek způsobila převaha zemřelých nad živě narozenými, což nedokázal vykompenzovat ani přírůstek vzniklý stěhováním do Česka.
Přehled obyvatel Plzeňského kraje a okresů za letošní první pololetí:
Okres/Ukazatel Stav k 1.1. 2026 Stav k 30. 6. 2026 Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek
Plzeňský kraj 614.683 613.141 -1310 -232 -1542
Domažlice 55.625 55.611 -132 +118 -14
Klatovy 86.710 86.500 -214 +4 -210
Plzeň-město 208.169 207.061 -446 -662 -1108
Plzeň-jih 71.585 71.528 -182 +125 -57
Plzeň-sever 84.037 84.209 -120 +292 +172
Rokycany 50.770 50.749 -124 +103 -21
Tachov 57.787 57.483 -92 -212 -304
Zdroj: ČSÚ