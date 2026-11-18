V Plzeňském kraji klesá počet knihoven. Ke konci loňského roku jich bylo v regionu 498, meziročně o dvě méně a znamenalo to pátý nejvyšší počet mezi 14 kraji ČR. Jde o knihovny včetně 49 poboček, jejichž počet se dlouhodobě příliš nemění. Za čtvrtstoletí bylo v regionu zrušeno 76 knihoven včetně poboček. Informace dnes zveřejnila krajská pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Plzni. Počet návštěvníků knihoven, fyzických i on-line, byl loni v plzeňském regionu druhý nejnižší v republice před Karlovarským krajem.
V Plzeňském kraji žilo na konci loňského roku 614.683 lidí včetně osob s udělenou dočasnou ochranou v souvislosti s válkou na Ukrajině. V počtu obyvatel je region osmý mezi kraji. V jeho 501 městech a obcích bydlí 5,6 procenta obyvatel republiky.
Podle Národního institutu pro kulturu poskytovalo ke konci loňského roku veřejné knihovnické služby v Česku 5934 knihoven včetně poboček, což je meziročně o 67 méně. Nejvíce, 750, jich bylo ve Středočeském kraji a o 60 méně na jižní Moravě. Nejméně v Praze, a to 92.
Knihovny v Plzeňském kraji disponovaly loni téměř 4,6 milionu knihovních jednotek a registrovaly 73.000 čtenářů. "Celkem uskutečnili přes 1,6 milionu výpůjček, přičemž dlouhodobě zaznamenáváme převážně pokles," řekla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová.
Veřejnými knihovnami jsou vědecké knihovny zřizované kraji a dále knihovny zřizované obcemi a městy. "Loni je navštívilo v Plzeňském kraji dva miliony hostů včetně on-line služeb, což je 2,4procentní podíl všech návštěvníků v republice. Šlo po Karlovarském kraji o druhý nejnižší podíl mezi regiony, nejlépe na tom byla Praha, kde hosté tvořili více než třetinu v rámci celého Česka," uvedla Křížová.
Z celkového počtu návštěvníků jich osobně do regionálních knihoven zavítalo 958.000, jejichž počet se meziročně významně snížil, a to o 35 procent. "On-line hostů bylo téměř 1,1 milionu, což je sice více než těch fyzických, ale rozdíl nebyl nijak velký, nejnižší mezi kraji. Fyzické osoby převládaly jen na Karlovarsku," poznamenala Křížová. V celé ČR převažovali on-line hosté, nejvýrazněji v Praze. Čtenáři mohou v knihovnách využívat počítače s připojením k internetu, jejich počet v regionu ale dlouhodobě klesá, dodala.