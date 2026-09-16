V Plzeňském kraji v posledních třech letech klesá počet uzavíraných manželství

Autor: ČTK
  17:18aktualizováno  17:18
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Plzeňském kraji v posledních třech letech klesá počet uzavíraných manželství, který v roce 2022 skokově vzrostl kvůli omezení sňatků při pandemii covidu. Počet rozvodů se začal snižovat až loni. Stále roste průměrný věk vstupu do manželství, stejně jako věk rozvádějících se manželů. Přes 60 procent rozvádějících se manželství je s nezletilými dětmi, čtvrtina rozpadu oficiálních vztahů přijde po pěti až devíti letech svazku, uvedla pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Plzni.

"Sňatků lokalizovaných podle trvalého bydliště ženicha bylo loni v kraji 2413, což je 5,7 procenta z celkového počtu v ČR a osmá příčka mezi 14 kraji. Nejvíce svateb bylo v Plzni - 838, nejméně na Domažlicku, a to 195," řekla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová.

Z celkového počtu svateb bylo nejvíce ženichů ve věku 30 až 34 let, a to 546. Nejméně početná skupina se sedmi muži byla ve věku 16 až 19 let. "Nejvíce nevěst bylo ve věku 25 až 29 let, nejméně nad 70 lety," uvedla.

Průměrný věk ženicha při vstupu do manželství byl 38,5 roku, což je o 2,6 roku více než před deseti lety. U nevěst se věk zvýšil o tři roky na 35,8 roku. Věk, v němž muži v průměru vstupovali do prvního manželství, byl loni 33,9 roku, u žen 31,1 roku.

Ženichů cizinců bylo loni v kraji 355, což představovalo 15 procent všech mužů vstupujících do manželství. O deset let dříve jich statistici evidovali necelých šest procent. "Nejčastěji to byli Ukrajinci a Slováci. U nevěst také dominovaly Ukrajinky a Slovenky," uvedla Křížová. Loni se v kraji vdávalo 361 žen s jiným než českým občanstvím, téměř třikrát tolik než před deseti lety.

V posledních dvou dekádách klesaly počty sňatků od roku 2008 do roku 2013, kdy dosáhly minima. "Následující výrazný růst koresponduje s populační silou ročníků. Gradující počet svazků byl přerušen rapidním poklesem v roce 2020 kvůli pandemickým opatřením. V roce 2022 se situace dostává na úroveň před covidem," uvedla Křížová. Před čtyřmi lety se tak počet sňatků naposledy přiblížil 3000. Od té doby klesá kvůli početně slabším generacím narozeným na přelomu století i v důsledku obecného trendu méně častých oficiálních svazků. "Od roku 2022 se jejich počet v kraji snížil téměř o pětinu a loni dosáhl ještě nižší hodnoty než v době pandemie," dodala.

V Plzeňském kraji se loni rozvedlo 1207 párů, což představovalo 5,7 procenta všech rozvodů v ČR. V porovnání s dalšími regiony patří kraji osmá pozice. Nejvíce rozvodů evidoval ČSÚ v Plzni, a to 31 procent, nejméně jich bylo na Rokycansku, a to 6,9 procenta. "Od roku 2007, kdy bylo za posledních 20 let dosaženo nejvyšší hodnoty 1734 rozvodů, se projevoval klesající trend s mírnými výkyvy, a to až do minima v roce 2022, kdy bylo rozvedeno 1043 párů. Poté došlo k růstu, který byl přerušen loni, kdy se počet rozvodů meziročně o 22 snížil," uvedla vedoucí. Průměrný věk mužů při rozvodu byl 45,6 roku, u žen 42,7 roku.

V Plzeňském kraji žilo ke konci loňského roku 614.683 lidí, z toho 310.850 žen a 303.833 mužů.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Čtěte celý iDNES.cz bez rušivých reklam. S iDNES Premium na 5 měsíců za 19 Kč

Čtení bez vyskakujících reklam

Odemkněte si exkluzivní obsah a čtěte ho nově bez reklam překrývajících text.

Přes sto let staré turbíny stále pracují. Česko ukrývá unikátní průmyslové dědictví

Weisshuhnův kanál a elektrárna

Voda, turbína a poctivé řemeslo. Zdánlivě jednoduchý princip dokáže fungovat neuvěřitelně dlouho. Weisshuhnův kanál u Žimrovic vznikl už v roce 1890 a bítovčická turbína pamatuje počátky minulého...

Nový James Bond už je údajně vybraný. V tomto článku si přečtete jeho jméno

Pro někoho je jediný Bond – Sean Connery.

Jack Lowden, Callum Turner, Jacob Elordi, Paul Mescal, Harris Dickinson a Jack Barton. Jedno z těchto šesti hereckých jmen se má už brzy nevratně spojit s postavou filmového britského agenta s...

Stoleté stroje z Koh-i-nooru zůstanou ve Vršovicích. Továrna dostane nový život

Před továrnou Koh-i-noor ve Vršovicích

Vršovická továrna Koh-i-noor se po letech uzavřeného provozu promění v novou část města. Historické budovy doplní stovky bytů, veřejný prostor i zeleň. Zůstane tovární komín a také osm unikátních...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Proč má pražské metro stěrač? V tunelech neprší, přesto ho vlaky potřebují

Stanice metra Skalka leží na trase A.

V podzemí neprší, přesto mají vozy pražského metra na čelním skle stěrač. Není tam pro parádu. Soupravy totiž část své cesty absolvují pod širým nebem a déšť není jediná věc, před kterou musí...

Na Malvazinkách přibývají sošky Krista a Panny Marie. Kde se všechny berou?

Romské hroby na Malvazinkách

Když se podíváte na romské hroby na Malvazinkách, jen těžko je přehlédnete. Barevné náhrobky doplnily skleněné desky s podobiznami zemřelých a nově také půlmetrové až tři čtvrtě metru vysoké sošky...

Do gay sauny šly miliony za fiktivní převozy mrtvých, soud dvojici zmírnil tresty

Obžalovaní Robert Littera (na snímku vlevo) a Zdeňek Kozelek (vpravo) u...

Vrchní soud v Olomouci ve středu zmírnil tresty pro Roberta Litteru a Zdeňka Kozelka za podvodné vyvedení téměř 23 milionů korun ze Zdravotní pojišťovny Ministerstva vnitra ČR. Třináct let tak...

17. září 2026  13:22,  aktualizováno  13:22

Liberecké divadlo uvede vlastní adaptaci románu Cirkus Humberto

LibereckĂ© divadlo uvede vlastnĂ­ adaptaci romĂˇnu Cirkus Humberto

Šaldovo divadlo v Liberci uvede vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Do divadelní podoby příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu,...

17. září 2026  11:41

Liberecké divadlo uvede vlastní adaptaci románu Cirkus Humberto

LibereckĂ© divadlo uvede vlastnĂ­ adaptaci romĂˇnu Cirkus Humberto

Šaldovo divadlo v Liberci uvede vlastní adaptaci románu Eduarda Basse Cirkus Humberto. Do divadelní podoby příběh Vaška, kterému učaroval svět velkého cirkusu,...

17. září 2026  11:41

Soud prodloužil vazbu dalšímu obviněnému z útoku na zbrojovku v Pardubicích

ilustrační snímek

Okresní soud dnes prodloužil vazbu o tři měsíce u dalšího člověka obviněného z březnového žhářského útoku na zbrojovku LPP Holding v Pardubicích. Jednání se...

17. září 2026  11:40,  aktualizováno  11:40

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Kroměřížská nemocnice otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení

KromÄ›Ĺ™Ă­ĹľskĂˇ nemocnice otevĹ™ela novĂ˝ urgentnĂ­ pĹ™Ă­jem chirurgie a oÄŤnĂ­ oddÄ›lenĂ­

Kroměřížská nemocnice dnes otevřela nový urgentní příjem chirurgie a oční oddělení. Práce začaly před dvěma lety. Celková investice do přístavby nemocniční...

17. září 2026  11:32,  aktualizováno  11:32

V Praze 5, Smíchově, do parku Na Pláni ke kontejnerům na tříděný odpad, ke cvičidlům a ke komunitním záhonům byl omezen vjezd jen pro vozidla dopravní obsluhy těchto služeb a pro osoby bydlící v...

vydáno 17. září 2026  13:07

V Praze 5, Smíchově, na náměstí 14.října před jednou z budov Městské části Praha 5 v obou částech parku měla údržba zeleně napilno, když jednak došlo k posekání trávy a jednak k podzimní úpravě...

vydáno 17. září 2026  13:06

Fotbaloví fanoušci přepadli hocha a vzali mu šálu, jednomu hrozí až deset let

ilustrační snímek

Až desetileté vězení za loupež hrozí pětadvacetiletému fotbalovému fanouškovi, který spolu se šestnáctiletým komplicem v dubnu v Ostravě přepadl nezletilého fanouška soupeřova týmu a násilím mu...

17. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Burčáková sezona na jižní Moravě vrcholí. V Hustopečích chystají i ohňovou show

Vinaři ze Slovácké vinařské podoblasti nabídli návštěvníkům slavností vína v...

Burčáková sezona je v plném proudu a jižní Morava během následujících dnů nabídne hned několik akcí, při kterých mohou návštěvníci ochutnat čerstvý burčák i vína od místních vinařů. V Hustopečích se...

17. září 2026  13:02,  aktualizováno  13:02

Prezident si prohlédl porcelánku Thun v Nové Roli, přijede i na zámek Bečov

Prezident s manželkou v porcelánce Thun 1794.

Prohlídkou novorolské porcelánky Thun začal v 10 hodin druhý den návštěvy prezidenta Petra Pavla a jeho manželky Evy na severozápadě Čech. Středeční program měl rozdělený mezi Ústecký a Karlovarský...

17. září 2026  8:02,  aktualizováno  13:02

7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát
7 zásad bezpečného poutání dětí v autosedačce, které musíte znát

Chcete mít jistotu, že je vaše děťátko v autě opravdu v bezpečí? I drobné chyby při poutání do autosedačky mohou mít vážné následky, často si je...

Mezinárodní festival cukrovinek Amos 2026: inovace pro chutnější a zdravější mlsání

17. září 2026  13:01

V jihlavské šatlavě začal šestý ročník studentské výstavy

ilustrační snímek

V Jihlavě začal šestý ročník studentské výstavy G.RAW. Poprvé nabízí práce studentů obou místních středních uměleckých škol. Po pěti letech výstava změnila...

17. září 2026  11:12,  aktualizováno  11:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.
×

Rušivé reklamy na mobilu končí

Vyzkoušet