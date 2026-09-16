V Plzeňském kraji v posledních třech letech klesá počet uzavíraných manželství, který v roce 2022 skokově vzrostl kvůli omezení sňatků při pandemii covidu. Počet rozvodů se začal snižovat až loni. Stále roste průměrný věk vstupu do manželství, stejně jako věk rozvádějících se manželů. Přes 60 procent rozvádějících se manželství je s nezletilými dětmi, čtvrtina rozpadu oficiálních vztahů přijde po pěti až devíti letech svazku, uvedla pobočka Českého statistického úřadu (ČSÚ) v Plzni.
"Sňatků lokalizovaných podle trvalého bydliště ženicha bylo loni v kraji 2413, což je 5,7 procenta z celkového počtu v ČR a osmá příčka mezi 14 kraji. Nejvíce svateb bylo v Plzni - 838, nejméně na Domažlicku, a to 195," řekla vedoucí informačních služeb ČSÚ Lenka Křížová.
Z celkového počtu svateb bylo nejvíce ženichů ve věku 30 až 34 let, a to 546. Nejméně početná skupina se sedmi muži byla ve věku 16 až 19 let. "Nejvíce nevěst bylo ve věku 25 až 29 let, nejméně nad 70 lety," uvedla.
Průměrný věk ženicha při vstupu do manželství byl 38,5 roku, což je o 2,6 roku více než před deseti lety. U nevěst se věk zvýšil o tři roky na 35,8 roku. Věk, v němž muži v průměru vstupovali do prvního manželství, byl loni 33,9 roku, u žen 31,1 roku.
Ženichů cizinců bylo loni v kraji 355, což představovalo 15 procent všech mužů vstupujících do manželství. O deset let dříve jich statistici evidovali necelých šest procent. "Nejčastěji to byli Ukrajinci a Slováci. U nevěst také dominovaly Ukrajinky a Slovenky," uvedla Křížová. Loni se v kraji vdávalo 361 žen s jiným než českým občanstvím, téměř třikrát tolik než před deseti lety.
V posledních dvou dekádách klesaly počty sňatků od roku 2008 do roku 2013, kdy dosáhly minima. "Následující výrazný růst koresponduje s populační silou ročníků. Gradující počet svazků byl přerušen rapidním poklesem v roce 2020 kvůli pandemickým opatřením. V roce 2022 se situace dostává na úroveň před covidem," uvedla Křížová. Před čtyřmi lety se tak počet sňatků naposledy přiblížil 3000. Od té doby klesá kvůli početně slabším generacím narozeným na přelomu století i v důsledku obecného trendu méně častých oficiálních svazků. "Od roku 2022 se jejich počet v kraji snížil téměř o pětinu a loni dosáhl ještě nižší hodnoty než v době pandemie," dodala.
V Plzeňském kraji se loni rozvedlo 1207 párů, což představovalo 5,7 procenta všech rozvodů v ČR. V porovnání s dalšími regiony patří kraji osmá pozice. Nejvíce rozvodů evidoval ČSÚ v Plzni, a to 31 procent, nejméně jich bylo na Rokycansku, a to 6,9 procenta. "Od roku 2007, kdy bylo za posledních 20 let dosaženo nejvyšší hodnoty 1734 rozvodů, se projevoval klesající trend s mírnými výkyvy, a to až do minima v roce 2022, kdy bylo rozvedeno 1043 párů. Poté došlo k růstu, který byl přerušen loni, kdy se počet rozvodů meziročně o 22 snížil," uvedla vedoucí. Průměrný věk mužů při rozvodu byl 45,6 roku, u žen 42,7 roku.
V Plzeňském kraji žilo ke konci loňského roku 614.683 lidí, z toho 310.850 žen a 303.833 mužů.