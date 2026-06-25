V Plzeňském kraji začala obyvatelům sloužit on-line zdravotní pohotovost

Obyvatelům Plzeňského kraje začala sloužit on-line zdravotní pohotovost. Dostupná je nepřetržitě všem lidem, kteří mají v regionu trvalý pobyt. S lékařem se mohou zdarma spojit kdykoli a kdekoli, když využijí videohovor, chat nebo klasický telefonát, stačí jednoduchá registrace, řekla dnes ČTK mluvčí kraje Eva Mertlová. Pohotovost má lékaře pro dospělé i pediatry.
Kraj podle mluvčí zkvalitňuje dostupnost zdravotní péče a zároveň dává lidem možnost lékařské konzultace z domova. "Službu lze využívat okamžitě. S atestovaným lékařem se pacient spojí do 30 minut," řekla Mertlová. On-line pohotovost nemá nahradit běžné pohotovosti, ale jako doplňková služba v nich může zmírnit nápor pacientů, návštěvy by měly klesnout až o pětinu.
"Může jít třeba o nachlazení, horečku či bolest v krku. Komukoli z našeho kraje je lékař zdarma k dispozici nepřetržitě ve dne v noci po celý týden. Po konzultaci se určí další postup. Pacient může obdržet například e-recept a zahájit domácí léčbu, případně je mu doporučena návštěva dalšího odborného pracoviště v kraji," řekl krajský radní Karel Pressl (ANO).
Novou službou chce kraj ušetřit lidem běžné cesty za lékařem do ordinací a současně poskytnout zdravotní péči i v odlehlých místech. Službu zajišťuje firma AnyCare, ročně za ni bude hejtmanství platit téměř 7,5 milionu korun. Firma zajišťuje softwarovou komunikaci a nasmlouvané lékaře, kteří budou přes web s lidmi komunikovat. O dvouletou zakázku se ucházeli tři zájemci.
Výhodou je dostupnost služby odkudkoli. "Pacienti nejsou omezeni tím, zda jsou na chalupě nebo u moře. Takže pokud nastane situace, že mají při pobytu v zahraničí zdravotní potíže, je jim náš lékař k dispozici," uvedl Jakub Schůrek z dodavatelské firmy AnyCare.
Službu mohou lidé po jednorázové registraci využívat na webu. Dále si mohou stáhnout mobilní aplikaci AnyCare, přes níž se s lékařem spojí. "Pacient má následně vedený zdravotní záznam, který může poskytnout svému ošetřujícímu lékaři. Na dalším pracovišti mohou postupy a závěry z naší pohotovosti urychlit další zdravotnické procesy," řekl Pressl.
Služba je vhodná třeba pro matky na mateřské dovolené i seniory. "Vždy se vyplňuje rychlý formulář, který pomůže lékaři rychle se zorientovat v obtížích pacienta. Po propojení přesně ví, s čím se na něj lidé obrací. Dokumentace je vedena v souladu s GDPR a zákonem o zdravotních službách," řekl Schůrek. On-line pohotovost funguje od léta 2024 na jihu Čech a od loňského března v Karlovarském kraji.