V Plzeňském kraji začaly strany podávat kandidátky do komunálních voleb

První kandidátky začaly většinou koncem minulého týdne podávat na radnicích v Plzeňském kraji strany, hnutí a koalice, které chtějí kandidovat v komunálních volbách. Registrační úřady zatím přijaly desítky kandidátek, na jejich podání mají zmocněnci ještě týden čas, termín vyprší 4. srpna. Například v Plzni, kde při minulých komunálních volbách kandidovalo 14 stran, zatím k pondělnímu odpoledni podaly kandidátky tři subjekty, řekl dnes ČTK vedoucí odboru správních činností plzeňského magistrátu Roman Matoušek.
Magistrát přijal už také dvě senátní kandidátky a dvě kandidátky z celkem tří obcí, které pod plzeňský registrační úřad spadají.
Tachovská radnice, která je registračním úřadem pro 12 okolních obcí, zatím přijala kolem deseti kandidátek. Úřad v Rokycanech, pod jehož registraci spadá 35 obcí, zatím přijal zhruba 20 podaných kandidátek, řekla Eva Praumová z radnice. V Domažlicích podle Dagmar Murínové z tamního městského úřadu z 30 obcí přišlo zatím 28 kandidátek. "Spadá pod nás 32 obcí, zatím jsme přijali 18 kandidátek. V dalších dnech očekáváme rušno, protože podle zkušenosti z minulých obecních voleb jsme přijímali většinou kolem stovky kandidátek," řekl vedoucí odboru vnitřních věcí klatovské radnice Rostislav Klemsa.
V krajském městě i v okresních městech kraje chtějí svou pozici obhajovat současní starostové. V Plzni bude funkci primátora obhajovat z první pozice kandidátky krajský šéf ANO Roman Zarzycký. Hnutí sestaví kandidátní listiny i ve většině obvodů. Současní starostové za ANO budou znovu kandidovat například v největších obvodech Lochotín, centrum, Doubravka a v menších Liticích.
Také současní náměstci a radní z magistrátní koalice jsou v čele kandidátek svých stran. Piráti postavili do čela kandidátky prvního náměstka primátora Pavla Bosáka. STAN vede náměstek pro dopravu a životní prostředí a předseda městské organizace STAN Aleš Tolar, který je současně starostou v nejmenším městském obvodě Malesice. Hnutí Pro Plzeň se pro volby spojí s KDU-ČSL a lídrem je současný radní pro sport Tomáš Morávek.
Volby v Plzni vyhrálo v roce 2022 Spolu, které získalo 15 z 47 křesel v zastupitelstvu, z toho má nyní devět míst ODS, tři lidovci a tři TOP 09. Těsně druhé skončilo ve volbách ANO, které má rovněž 15 mandátů, Pro Plzeň má pět křesel, SPD, STAN a Piráti po čtyřech.
Opoziční ODS v Plzni povede právník a komunální politik Lukáš Hegner. ODS podle krajské manažerky Karin Eismanové podává v kraji 41 kandidátek - někde samostatně, někde se spojila s nezávislými kandidáty i s dalšími stranami či hnutími. Kandidátky bude mít i v plzeňských obvodech, o post starosty už nechce usilovat starosta Slovan, senátor Lumír Aschenbrenner, který v čele druhého městského obvodu stojí od roku 1998.
TOP 09 se pro volby v Plzni spojila se Zelenými a s nestranickými kandidáty. Koalici s názvem Chceme Plzeň povede opoziční zastupitel TOP 09 Michal Vozobule. V čele kandidátky SPD má být manažer výroby Július Líška. Komunisté postaví kandidátku v čele s Jiřím Valentou. Kandidátní listina s názvem Sociální demokracie s Plzeňáky má v čele bývalého starostu obvodu Doubravka Michala Chalupného.