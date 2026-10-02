V Plzni bude denní stacionář pro 36 těžce postižených lidí a autisty

V Plzni vznikne do dvou let stacionář pro 36 klientů s těžkým kombinovaným postižením a poruchami autistického spektra. Moderní zařízení Človíček 2, které bude provozovat Diakonie Západ, přijde na 198 milionů korun bez DPH. Pro rodiny je důležité, že půjde o denní službu s pravidelným provozem od 07:00 do 16:00, řekl dnes ČTK radní města Jiří Šrámek (ANO).
"Bude určené dvěma skupinám klientů, pro něž je zajištění odpovídající denní péče velmi specifické - pro 24 lidí s těžkým kombinovaným postižením a pro 12 osob s poruchami autistického spektra," dodal.
Stacionář Človíček vznikl v Plzni před 35 lety v bývalé mateřské škole z iniciativy a za velké podpory rodičů dětí s handicapem. "Za tři desetiletí se výrazně proměnily možnosti péče o lidi s těžkým handicapem a současné prostory už potřebám klientů v řadě ohledů nepostačují. Človíček 2 nám ji díky prostoru navrženému přímo pro klienty umožní poskytovat na ještě vyšší úrovni," řekla ředitelka diakonie Lucie Petříčková.
Zařízení, jehož stavba byla zahájená v říjnu, podle primátora Romana Zarzyckého (ANO) významně rozšíří kapacity sociálních služeb a speciálního vzdělávání v Plzni. V jednom areálu propojí sociální péči a vzdělávání na základním i středním stupni, řekl.
Podle náměstka primátora Pavla Bosáka (Piráti) půjde o třípodlažní budovu s kruhovým pavilonem, velkou zahradou, altánem a parkovištěm s 24 místy. Bude vytápěna tepelnými čerpadly a střechu a jižní fasádu pokryjí fotovoltaické panely.
Stavbu ve čtvrti Skvrňany, která má skončit v září 2028, dotuje 122 miliony Kč Evropská unie a ministerstvo pro místní rozvoj.