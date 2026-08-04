V Plzni bude na podzim o křeslo senátora usilovat osm lidí, o dva víc než minule

Do podzimního boje o křeslo senátora za obvod číslo 9 Plzeň - město se přihlásilo osm lidí, kteří v termínu podali na plzeňský magistrát své kandidátky. ČTK to dnes řekl vedoucí magistrátního odboru správních činností Roman Matoušek. Konkrétní jména kandidátů zatím nesdělil. Při senátních volbách před šesti lety šlo do prvního kola voleb šest kandidátů.
Senátorský mandát bude obhajovat šestašedesátiletý občanský demokrat Lumír Aschenbrenner, starosta obvodu Plzeň 2, který je senátorem dvě volební období. Vyzve ho například náměstkyně plzeňského primátora Lucie Kantorová z ANO nebo komunista Jiří Valenta a bývalý náčelník generálního štábu armády Karel Řehka za STAN. Další jména zatím nebyla ohlášena.
První kolo senátních voleb bude spolu s obecními volbami 9. a 10. října.