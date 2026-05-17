V Plzni jsou známí zatím tři kandidáti do podzimních senátních voleb

Kandidaturu v podzimních senátních volbách v Plzni zatím oznámili tři lidé. Pozici chce obhajovat občanský demokrat Lumír Aschenbrenner, který je senátorem dvě volební období. Vyzve ho například náměstkyně plzeňského primátora Lucie Kantorová z ANO nebo komunista Jiří Valenta. Další jména zatím nebyla ohlášena. První kolo senátních voleb bude spolu s obecními volbami 9. a 10. října.
Senátní obvod číslo devět zahrnuje okres Plzeň-město bez okolních obcí a také bez městského obvodu Plzeň 2 - Slovany, kde je Aschenbrenner starostou od roku 1998. Pětašedesátiletý politik ODS letos uvedl, že se o post starosty už nebude ucházet. "Dáme šanci mladším," řekl ČTK. Soustředit se chce na volby do Senátu, kde je místopředsedou Výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu.
Jeho vyzyvatelkou bude devětatřicetiletá učitelka a náměstkyně primátora pro školství a cestovní ruch Kantorová. "Už 12 let působím v komunální politice. Nikdy jsem do ní nešla kvůli funkcím, titulům ani viditelnosti. Za posledních osm let v Radě města Plzně se mi podařilo přivést do škol více než miliardu korun investic," uvedla.
Třetím známým kandidátem je Jiří Valenta z KSČM, který o senátní křeslo usiloval v různých obvodech opakovaně. V obvodu číslo devět v roce 2008, v roce 2012 v obvodu Rokycany, kde se dostal do druhého kola, a v roce 2022 do dalšího plzeňského obvodu číslo sedm.
Hnutí STAN zatím kandidáta pro senátní volby v Plzni schváleného nemá. Mohl by jím být farmaceut a účastník misí Lékařů bez hranic Stanislav Havlíček, který za STAN kandidoval v minulých parlamentních volbách. "Ještě to zatím není rozhodnuté," řekl předseda plzeňské organizace STAN Aleš Tolar.
Svého kandidáta nebude stavět TOP 09 a zřejmě ani lidovci. Vybraného kandidáta nemají zatím ani Piráti. Konečné slovo ale mohou mít celostátní orgány stran.
V senátních volbách v roce 2014 porazil občanský demokrat Aschenbrenner ve druhém kole sociálního demokrata Václava Šimánka. V roce 2020 kandidoval Aschenbrenner pod hlavičkou Koalice za Plzeň, kterou tvořila ODS, Koruna Česká, TOP 09, KDU-ČSL a Agrární demokratická strana. Ve druhém kole získal 59,33 procenta hlasů, když porazil Piráta Daniela Kůse.