V Plzni končí čas na odstranění nelegálních reklam, za porušení hrozí pokuty

Podnikatelé, majitelé a nájemci domů v centru Plzně mají poslední dny na odstranění reklam, které jsou v rozporu s městským nařízením proti takzvanému vizuálnímu smogu. Nařízení o regulaci venkovních reklamních nosičů, plachet na fasádách, bigboardů, billboardů, obrazovek, poutačů či reklamních laviček platí ve vymezeném území od ledna. Na odstranění nelegálních reklam je čas do konce června. Podle posledního terénního průzkumu klesl počet velkoplošných reklamních plachet téměř o polovinu, uvedl dnes magistrát v tiskové zprávě.
Nařízení se vztahuje na území městské památkové rezervace, sadů Pětatřicátníků, části Klatovské a Americké ulice, prostor před Divadlem J. K. Tyla, Novou scénou a navazující ulice. Změny jsou nejvíc znát například na Klatovské třídě, v Pražské ulici nebo v sadech Pětatřicátníků. Primátor Roman Zarzycký (ANO) upozornil, že lidé, kteří v termínu neodstraní nelegální reklamy či reklamy v rozporu s pravidly, se po 1. červenci vystavují sankcím od živnostenského úřadu. Ve správním řízení mohou pokuty dosáhnout až dvou milionů korun a úřad je může ukládat opakovaně, dokud majitel závadu nenapraví.
"Hned v první červencový týden nevyrazí do ulic žádné masivní čistky, naším primárním cílem není vymáhání pokut. Od začátku měsíce ale začnou být pravidla uplatňována nekompromisně a hříšníkům bude ve správním řízení hrozit finanční postih," uvedla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.
Město podle útvaru nyní eviduje zvýšený zájem vlastníků objektů i nájemců o konzultace. Na webu jsou jim k dispozici manuály s příklady z praxe a přesné vymezení zón. Například pro označení provozoven jsou nežádoucí plošně použité křiklavé a agresivní barvy, celoplošně prosvětlené nápisy, reflektory a blikající prvky, více druhů písma, deformované písmo, překrytí architektonických prvků cedulemi a podobně.
"Aktuálně se setkáváme se spíše pozitivním přístupem a lidé s námi úpravy aktivně řeší. Naším cílem je pomáhat hledat taková řešení, která zlepší vizuální kvalitu veřejného prostoru, ale zároveň budou odpovídat možnostem konkrétních míst," doplnil první náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).
U reklamních nosičů, které jsou dočasnými stavbami, budou dobíhat lhůty, do kterých je jejich umístění možné. Povolení se už nebudou prodlužovat.
Z velkých měst v Česku je Plzeň poslední, Praha, Brno i Ostrava se v minulosti už vizuálním smogem zabývaly, řekli loni na jaře představitelé města. Tehdy bylo podle nich ve vymezené zóně orientačně 42 velkoformátových reklamních plachet na fasádách, 13 billboardů, tři velké obrazovky, 57 reklamních laviček a množství nevhodně označených provozoven a křiklavých výloh.