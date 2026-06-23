V Plzni končí čas na odstranění nelegálních reklam, za porušení hrozí pokuty

Autor: ČTK
  13:02aktualizováno  13:02
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Podnikatelé, majitelé a nájemci domů v centru Plzně mají poslední dny na odstranění reklam, které jsou v rozporu s městským nařízením proti takzvanému vizuálnímu smogu. Nařízení o regulaci venkovních reklamních nosičů, plachet na fasádách, bigboardů, billboardů, obrazovek, poutačů či reklamních laviček platí ve vymezeném území od ledna. Na odstranění nelegálních reklam je čas do konce června. Podle posledního terénního průzkumu klesl počet velkoplošných reklamních plachet téměř o polovinu, uvedl dnes magistrát v tiskové zprávě.

Nařízení se vztahuje na území městské památkové rezervace, sadů Pětatřicátníků, části Klatovské a Americké ulice, prostor před Divadlem J. K. Tyla, Novou scénou a navazující ulice. Změny jsou nejvíc znát například na Klatovské třídě, v Pražské ulici nebo v sadech Pětatřicátníků. Primátor Roman Zarzycký (ANO) upozornil, že lidé, kteří v termínu neodstraní nelegální reklamy či reklamy v rozporu s pravidly, se po 1. červenci vystavují sankcím od živnostenského úřadu. Ve správním řízení mohou pokuty dosáhnout až dvou milionů korun a úřad je může ukládat opakovaně, dokud majitel závadu nenapraví.

"Hned v první červencový týden nevyrazí do ulic žádné masivní čistky, naším primárním cílem není vymáhání pokut. Od začátku měsíce ale začnou být pravidla uplatňována nekompromisně a hříšníkům bude ve správním řízení hrozit finanční postih," uvedla ředitelka Útvaru koncepce a rozvoje města Plzně Irena Vostracká.

Město podle útvaru nyní eviduje zvýšený zájem vlastníků objektů i nájemců o konzultace. Na webu jsou jim k dispozici manuály s příklady z praxe a přesné vymezení zón. Například pro označení provozoven jsou nežádoucí plošně použité křiklavé a agresivní barvy, celoplošně prosvětlené nápisy, reflektory a blikající prvky, více druhů písma, deformované písmo, překrytí architektonických prvků cedulemi a podobně.

"Aktuálně se setkáváme se spíše pozitivním přístupem a lidé s námi úpravy aktivně řeší. Naším cílem je pomáhat hledat taková řešení, která zlepší vizuální kvalitu veřejného prostoru, ale zároveň budou odpovídat možnostem konkrétních míst," doplnil první náměstek primátora Pavel Bosák (Piráti).

U reklamních nosičů, které jsou dočasnými stavbami, budou dobíhat lhůty, do kterých je jejich umístění možné. Povolení se už nebudou prodlužovat.

Z velkých měst v Česku je Plzeň poslední, Praha, Brno i Ostrava se v minulosti už vizuálním smogem zabývaly, řekli loni na jaře představitelé města. Tehdy bylo podle nich ve vymezené zóně orientačně 42 velkoformátových reklamních plachet na fasádách, 13 billboardů, tři velké obrazovky, 57 reklamních laviček a množství nevhodně označených provozoven a křiklavých výloh.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Špičatý výdech z metra na náměstí Jiřího z Poděbrad budí rozpaky. Ptákům ale neublíží

Nová podoba náměstí Jiřího z Poděbrad

Po více než dvouleté rekonstrukci se veřejnosti znovu otevřelo náměstí Jiřího z Poděbrad. Jeho novou podobu navrhl MCA atelier. Zatímco část Pražanů proměnu chválí, očekávání jiných zůstala...

Koupání bez chloru v Praze: Vybrali jsme 5 míst, kde se zchladíte. Jedno je letos dokonce zdarma

Koupací biotop Radotín

Tropické počasí naplno udeřilo, a proto je ten správný čas si připomenout, kde je v Praze to nejlepší přírodní koupání. Objevte s Metro.cz pět skvělých přírodních koupališť, kde si naplno užijete ten...

Příroda tu porazila člověka. Projděte se po zaniklé trati v Českém středohoří

Tady trať končí. Kousek dál se v roce 2013 utrhl svah.

Kde kdysi jezdily vlaky, dnes rostou stromy a běhají zajíci. Vyrazili jsme po stopách sesuvu půdy na dálnici D8 a prošli krajinou Českého středohoří, která dodnes nese jizvy po jedné z největších...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Bizarní, barevná i historická. Tato auta budí v pražských ulicích pozornost

Otlapkovaný a onálepkovaný Trabant 601 kombi

Tohle nevyfotit by byl hřích! Také se vám někdy stane, že narazíte na neobvyklý automobil, který stojí za to sdílet na internetu? Nabízíme vám galerii barevně i tvarově zajímavých vozidel, na která...

Tour de France v Česku: L’Etape v sobotu uzavře silnice v Praze, přivítá i Petera Sagana

L’Etape Czech Republic by Tour de France se vrací

Tisíce amatérských cyklistů si v sobotu znovu vyzkoušejí, jaké je to závodit jako profesionálové. L’Etape Czech Republic by Tour de France letos přinese novou trasu, uzavřené silnice i atmosféru...

Majitel domu tasil na zloděje meč. Lapka mu ujel na kole, zapomněl si ale mobil

Ilustrační snímek

Nepříjemné překvapení čekalo na majitele domu v Pardubicích, když se vracel domů. Zjistil totiž, že dveře u hlavního vchodu jsou vypáčené a uvnitř je zloděj. Mezi muži se pak strhla bitka, při které...

26. června 2026  16:22,  aktualizováno  16:22

Svitavskou nemocnici čeká přestavba za 1,3 miliardy. Má ji posunout do 21. století

Vizualizace Pardubického kraje ukazuje, jak bude rekonstruovaná Svitavská...

Svitavská nemocnice se do čtyř let dočká největší přestavby ve své historii. Projekt za více než 1,3 miliardy korun přinese nejen moderní zázemí, ale hlavně jistotu, že se s nemocnicí ve třetím...

26. června 2026  16:22

ODM 2026: Vodní slalomáři bojovali v Tróji, Praha ovládla hlídky kajakářů

Olympijské hry mládeže v Praze skončily pro vodní slalomáře úspěšně.

Olympiáda dětí a mládeže se konala v termínu od neděle 21. června 2026 do čtvrtka 25. června 2026. Akce se zúčastnilo zhruba 3 500 sportovců ve 23 sportech na sportovištích po celé Praze.

26. června 2026  16:16

U Hořic na Jičínsku se srazilo nákladní auto s vlakem, řidič auta se zranil

ilustrační snímek

V Dobré Vodě u Hořic na Jičínsku se dnes odpoledne srazilo nákladní auto s vlakem. Řidič auta se zranil, u nehody zasahuje letecká záchranná služba. Cestující...

26. června 2026  14:35,  aktualizováno  14:35

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Zoo ve Zlíně, Ostravě a Praze spolupracují při odchovu vzácných druhů supů

ilustrační snímek

Zoologické zahrady ve Zlíně, Ostravě a Praze spolupracují při odchovu vzácných druhů supů. Díky spolupráci, úsilí a součinnosti odborníků všech tří institucí...

26. června 2026  14:33,  aktualizováno  14:33

Sladké šílenství v Jihlavě. Vítězka soutěže Peče celá země představila nové dezerty

Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová v Jihlavě uvedla svou novou...

V jihlavském hotelu a kavárně Savorsky to vypadá, jako by se tam otevřela pobočka televizní cukrářské soutěže. Vítězka čtvrté řady Peče celá země Eliška Hlaváčová tam totiž uvedla svou novou řadu...

26. června 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Sklepení i s výzdobou. Archeologové odkrývají minulost vnitrobloku Slezanky

Pohled z radniční věže, tzv. Hlásky, na uvolněný roh Horního náměstí v centru...

Vnitroblok někdejšího obchodního centra Slezanka v Opavě zkoumají od května archeologové a už hlásí první nálezy. Odkryli dochované části sklepů tamní původní zástavby, narazili ale i na kusy...

26. června 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

A co mladí, mají kde bydlet? V Česku startuje trend developmentu pro studenty

Architektonicky projekt Atrium Petřiny vznikl ve spolupráci s ateliérem Kaama.

Bydlení postavené od základu pro studenty, je v západní Evropě jednou z nejžádanějších investičních tříd. Do Česka tento trend masivně nedorazil. Výjimkou je projekt pražské Atrium Petřiny, který...

26. června 2026  16:02,  aktualizováno  16:02

Hazardéry u smíchovského nádraží brzdí nové bariéry, někteří dál riskují

Nové bezpečnostní opatření na autobusové zastávce u Smíchovského nádraží v...

Nebezpečná lokalita u pražského smíchovského nádraží konečně prochází úpravami. Parkoviště, kudy si lidé zkracovali cestu mezi zastávkami, z jedné strany uzavřely betonové zábrany. Právě tady lidé...

26. června 2026  16:02

Matka nechala spící děti v rozpáleném autě a šla nakupovat. Vytáhli je hasiči

Záchranka a policie zasahovaly v ulici U Děkanky v Praze 4, matka tam nechala...

Hasiči v pátek odpoledne vyprošťovali dvě malé děti ze zamčeného auta v ulici U Děkanky v Praze 4. Matka nechala spící ratolesti ve voze a odešla nakupovat, přestože dnes teploty v hlavním městě...

26. června 2026  16:02

V červenci začne modernizace Svitavské nemocnice za 1,367 miliardy korun

ilustrační snímek

Převzetím staveniště začne 1. července komplexní modernizace Svitavské nemocnice. Stavba za 1,367 miliardy korun včetně DPH je druhou největší krajskou...

26. června 2026  14:27,  aktualizováno  14:27

Texaský institut pro srdeční arytmie při St. David's Medical Center uspořádal mezinárodní konferenci o složitých srdečních arytmiích

26. června 2026  15:56

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.