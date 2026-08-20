V Plzni může o Senát bojovat osm lidí, úřad registroval všechny kandidátky

V podzimních volbách může o post senátora za obvod číslo 9 Plzeň - město usilovat osm lidí. Plzeňský magistrát dnes registroval všechny podané kandidátky a rozhodnutí vyvěsil na úřední desce, řekl ČTK vedoucí magistrátního odboru správních činností Roman Matoušek. Konkrétní jména kandidátů zatím nesdělil, uvedl pouze názvy subjektů, které podaly kandidátky. Při senátních volbách před šesti lety šlo do prvního kola voleb šest kandidátů. První kolo senátních voleb letos bude 9. a 10. října.
Úřad dnes zaregistroval listiny podané stranami a hnutími SEN 21, SPD, Jasný signál nezávislých, KSČM, Pro Plzeň, ANO 2011, Starostové a nezávislí a Koalice za Plzeň, sdělil Matoušek. Senátní obvod zahrnuje okres Plzeň-město bez okolních obcí a také bez městského obvodu Plzeň 2 - Slovany.
Mandát bude za Koalici za Plzeň obhajovat občanský demokrat Lumír Aschenbrenner, od roku 1998 starosta obvodu Plzeň 2, který je senátorem dvě volební období. Vyzvou ho například náměstkyně plzeňského primátora pro školství a cestovní ruch Lucie Kantorová z ANO, za KSČM bývalý poslanec a současný zastupitel Plzeňského kraje Jiří Valenta, bývalý náčelník generálního štábu armády Karel Řehka za STAN či pediatrička a primářka plzeňské dětské Nemocnice u Sv. Jiří Daniela Pousková za hnutí Pro Plzeň. SPD nominovalo manažera výroby Júlia Líšku. Za SEN 21 bude podle webu hnutí kandidovat geograf a hydrolog Bohumír Janský, jenž na počátku tisíciletí vedl vědecký tým, který určil prameny řeky Amazonky. Hnutí Jasný signál nezávislých podle jeho stránek v boji o senátorské křeslo reprezentuje jaderný energetik Jaroslav Novák.
Kandidáti do senátních voleb v obvodu č. 9 Plzeň - město:
Název navrhujícího uskupení* kandidát 2026 kandidát 2020
ANO 2011 Lucie Kantorová -
Jasný signál nezávislých Jaroslav Novák -
Koalice za Plzeň Lumír Aschenbrenner Lumír Aschenbrenner
KSČM Jiří Valenta Václav Heřman
Pro Plzeň Daniela Pousková -
SEN 21 Bohumír Janský -
STAN Karel Řehka Jindřich Sitta
SPD Július Líška Oldrich Fencl
SOCDEM (tehdy ČSSD) - Jiří Liška
Piráti - Daniel Kůs
*názvy řazeny abecedně podle stran registrovaných v roce 2026
Zdroj: názvy registrovaných stran - Magistrát města Plzně, jména kandidátů - jednotlivé strany a hnutí, www.volby.cz