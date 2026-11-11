Plzeň opravuje opěrnou zeď v Mlýnské strouze, jeden z mála pozůstatků opevnění

Plzeň začala opravovat historickou opěrnou zeď v Mlýnské strouze v centru města. Její stav se výrazně zhoršil a hrozí její rozpad až zřícení. Památkově chráněná zeď je jedním z posledních dochovaných pozůstatků opevnění města. První etapa oprav potrvá do konce června příštího roku a bude stát téměř 3,9 milionu korun, informovala dnes ČTK Barbora Hájková z magistrátu.
Kvůli stavebním pracím bude opravovaný úsek zavřený pro veřejnost. Odborná prohlídka loni na podzim podle prvního náměstka primátora Aleše Tolara (STAN) potvrdila rychlé chátrání historického zdiva. Kamenné prvky jsou silně zamokřené, místy zdivo chybí nebo je narušené trhlinami a dutinami.
"Hrozí mu tak samovolný rozpad, mohlo by dojít i ke zřícení. Kusy pískovcových bloků, které ze zdi vypadávají, by mohly ohrozit návštěvníky této části Mlýnské strouhy, proto jsme chtěli s opravami začít co nejdříve," uvedl Tolar. Opravovat se budou také mostek a kamenné schodiště, nově přibude zábradlí.
Plzeň začala opevnění budovat krátce po založení města na konci 13. století. První písemná zmínka je z roku 1322, zděné hradby vznikly pravděpodobně ve druhé čtvrtině 14. století. Město obklopovala hlavní hradební zeď zesílená baštami a věžemi, před ní vedla nižší parkánová hradba a hluboký příkop. Do města se vstupovalo čtyřmi hlavními branami. Opevnění poškodili husité a poté hlavně protestantská stavovská vojska při obléhání v roce 1618. V následujících desetiletích prošlo rozsáhlou přestavbou.
Opravovaná zeď v Mlýnské strouze je zachovanou částí opevnění z let 1645 až 1650. Je zděná z kamenných kvádrů a vede od mostu v Pražské ulici podél bývalé Mlýnské strouhy k budově někdejších lázní. Většinu hradeb rychle se rozrůstající město zbouralo v první polovině 19. století, do současnosti se zachovaly jen jejich jednotlivé části.
Celá zeď měří zhruba 298 metrů a oprava obou jejích stran je rozdělena do tří etap. První část vede od hotelu Marriott k Pražskému mostu. Součástí opravy je doplnění chybějícího kamenného zdiva a sanace spár. Dělníci nově vyspárují také krycí desky na vrcholku zdi. Na mostku vymění část cihlového parapetu a opraví kované mříže i kamenný ledolam. Kamenné schodiště zůstane zachované, poškozené stupně se opraví nebo doplní. Na obou stranách mostku přibude kované zábradlí. Ocelové schodiště u vodní plochy nahradí nové, které bude podle odborníků vhodnější pro historické prostředí. Práce se dotknou také vegetace v okolí.