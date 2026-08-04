V Plzni podalo kandidátky do komunálních voleb 13 subjektů, o 1 méně než minule

V Plzni podalo kandidátky do podzimních komunálních voleb 13 subjektů. Je to o jeden méně než před čtyřmi lety. Termín skončil dnes. ČTK to řekl vedoucí odboru správních činností magistrátu Roman Matoušek. Obecní volby budou 9. a 10. října.
V Plzni bude funkci primátora obhajovat z první pozice kandidátky ANO Roman Zarzycký. Hnutí postavilo kandidátky i ve většině obvodů města. Současní starostové za ANO budou obhajovat pozice například v největších obvodech Lochotín, centrum, Doubravka a v Liticích.
I další strany vládnoucí magistrátní koalice postavily do čela kandidátek současné primátorovy náměstky a členy rady. První místo kandidátky STAN patří náměstkovi pro dopravu a životní prostředí a šéfovi městské organizace STAN Aleši Tolarovi, Piráti postavili do čela své kandidátky prvního náměstka primátora Pavla Bosáka. Hnutí Pro Plzeň, které se pro volby spojilo s lidovci, vede jako lídr radní pro sport Tomáš Morávek.
Volby v Plzni vyhrálo v roce 2022 Spolu, které získalo 15 z 47 křesel v zastupitelstvu, z toho má nyní devět míst ODS, tři lidovci a tři TOP 09. Těsně druhé skončilo ve volbách ANO, které má rovněž 15 mandátů, Pro Plzeň má pět křesel, SPD, STAN a Piráti po čtyřech.
Lídrem opoziční ODS je právník a komunální politik Lukáš Hegner. TOP 09 se pro volby spojila se Zelenými a s nestranickými kandidáty, z nichž někteří kvůli různým názorovým rozporům nedávno opustili STAN. Koalici s názvem Chceme Plzeň vede opoziční zastupitel TOP 09 Michal Vozobule, který byl v minulém volebním období náměstkem primátora pro dopravu.
V čele kandidátky SPD je manažer výroby Július Líška. Komunisté postavili samostatnou kandidátku v čele s lídrem Jiřím Valentou. SOCDEM má kandidátku s názvem Sociální demokracie s Plzeňáky, lídrem je bývalý starosta obvodu Doubravka Michal Chalupný. Většina těchto stran ji postavila kromě magistrátu také pro největší městské obvody 1 až 4. Komunisté nebo sociální demokraté zřejmě jen pro obvody 1 a 4.
V Tachově dnes přijali sedm kandidátek, proti minulým volbám o tři více. V Rokycanech bude soupeřit osm subjektů, proti roku 2022 o jeden víc. V Domažlicích se utká devět stran a hnutí, což je pokles o jeden subjekt. Největší propad z devíti na současných šest je v Klatovech.