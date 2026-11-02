V Plzni podpoří úterní stávku ČT a ČRo vysokoškoláci ze ZČU i lékařské fakulty

Autor: ČTK
  16:37aktualizováno  16:37
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V Plzni se k úterní stávce na podporu nezávislosti České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) připojí vysokoškoláci ze Západočeské univerzity (ZČU) a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Vlastní protestní akci připravili stávkující zaměstnanci regionálních studií ČRo a ČT. Střední školy protestní shromáždění neorganizují, zjistila ČTK.

Studenti ZČU uspořádají v areálu kampusu na Borských polích od 10:00 asi do 11:30 protestní shromáždění na podporu stávky zaměstnanců veřejnoprávních médií. Studenti chtějí vyjádřit nesouhlas s kroky vlády, které se týkají změny financování těchto médií, což podle nich ohrožuje jejich nezávislost. Před budovou fakult strojní a ekonomické se má sejít až 150 lidí.

"Výuka nebude zrušena. Na základě prohlášení České konference rektorů požádalo vedení univerzity o shovívavost k absenci studujících na výuce," řekl jeden z organizátorů Ondřej Bohatý. Akci pořádá nově vzniklá studentská iniciativa Studenti ZČU nezávisle, která má podle Bohatého od pátku podporu Studentské komory Akademického senátu ZČU.

"Budou tam projevy studentů plus má vystoupit děkan fakulty designu a umění. Dále přečteme prohlášení pana rektora, který se účastnit nemůže, stejně tak prohlášení děkana právnické fakulty," uvedl Bohatý, podle něhož se mohou ještě ozvat další děkani.

Pokojnou studentskou stávku na podporu iniciativy Veřejnoprávně a médií pořádá také plzeňská lékařská fakulta, a to od 11:00 asi do 14:00 v posluchárně kampusu vedle fakultní nemocnice. "Pan děkan, s nímž jsme teď jednali, zrušil v tom čase výuku, s výjimkou kontrol studia, aby lidé mohli jít na státnice a mohli skládat zkoušky a zápočty. Budeme tam mít proslovy studentů i akademiků a promítneme Večerníčky," uvedl Ondřej Albrecht ze studentského akademického senátu. Organizátoři očekávají stovky studentů.

Od 12:00 do 18:00 pak připravili stávkující zaměstnanci regionálních studií ČRo a ČT na Masarykově náměstí akci Dnes posloucháme my vás!, kam zvou občany, aby přišli sdílet své názory, otázky, pochvaly i kritiku. Akci pořádá iniciativa Veřejnoprávně, která sdružuje stávkující z ČT a ČRo. Podle Ondřeje Krejčíka z plzeňského ČRo budou mít stávkující vlastní stánky i techniku a nebudou tam žádná loga ČRo nebo ČT. "Jenom se označíme plackami 4:36. Kdo projde kolem a zastaví se, tak mu můžeme něco vysvětlovat. A nebudeme mu brát jeho názor, který může říct do mikrofonu. Bude to takové Vox Populi," uvedl. Lidé budou moci hovořit maximálně čtyři minuty a 36 vteřin.

Je to odkaz na čas 4:36 ráno, na kdy byl v sobotu 24. října ve Sněmovně stanoven termín, kdy poslanci v prvním čtení o návrhu na zrušení poplatků hlasovali. Mnohá shromáždění po celé republice na podporu ČT a ČRo proto začínají v 16:36.

"Projekt si vymysleli sami stávkující a udělali si ho na své náklady. Informovali mě o něm," řekl ředitel ČRo Plzeň Michal Šašek. Akce podle něj není pod hlavičkou ČRo, ale organizuje ji iniciativa Veřejnoprávně. "Spojili se s televizáky a nabídli i karlovarskému studiu, že se může připojit," uvedl. ČRo Plzeň, který vždy od 19:00 do 05:00 následujícího dne přebírá vysílání z Prahy, v úterý v 05:00 nepřepojí zpět na studio Plzeň, ale bude trvale šířit pražské vysílání až do středečních 05:00, protože by studio vlastní program kvůli desítkám stávkujících nemohlo zabezpečit. Stejně tak regionální studio ČT v úterý nebude vysílat od 18:00 půlhodinové zpravodajské Události z regionů.

Po skončení akce na Masarykově náměstí pak přijdou podle Krejčíka studenti obepnout budovu ČRo Plzeň řetězem "světlených" rukou. "Měli by z toho udělat video a sdílet ho. Je to velký barák, možná zvládnou jenom průčelí," uvedl.

Plzeňský kraj nemá podle mluvčí Evy Mertlové hlášeno, že by se některá ze středních škol zřizovaných krajem zapojovala do stávky.

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