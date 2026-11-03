V Plzni podpořily stávku ČT a ČRo stovky studentů ZČU a Lékařské fakulty UK

Autor: ČTK
  11:34aktualizováno  16:03
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| foto: ČTK

Stovky vysokoškoláků dnes v Plzni podpořily stávku zaměstnanců České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo). Na shromáždění na podporu nezávislosti ČT a ČRo jich přišlo do kampusu Západočeské univerzity (ZČU) na Borských polích přes 400, čtyřnásobek toho, co předpokládali organizátoři. Další mladí přicházeli během projevů, které před budovou fakulty strojní a ekonomické trvaly půldruhé hodiny. Na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy (UK) se sešlo přes 250 studentů. Na Masarykovo náměstí, kde dnes od 12:00 do 18:00 diskutují stávkující zaměstnanci regionálních studií ČRo a ČT, se střídají desítky lidí, hlavně mladých.

Dnešní protesty po celé republice vyvolal vládní návrh na zrušení televizních a rozhlasových poplatků. Financování veřejnoprávních médií by převedl pod stát, obě veřejnoprávní média by navíc měla méně peněz. Opozice mluví o zestátnění ČT a ČRo, ohrožení jejich nezávislosti či o jejich destrukci. Vládní tábor nesouhlasí, změna financování podle něj není útokem na demokracii, ale naplněním předvolebního slibu a snahou o efektivnější hospodaření obou médií.

"Vyjadřujeme podporu demokracii, protože podle nás je v ohrožení," uvedly na demonstraci ZČU studentky fakulty designu a umění. Dodaly, že chtějí vést veřejnou diskusi o financování nezávislých médií, které jsou podle nich zárukou vzdělanosti. Jan Valdman z občanské sítě Pro hnutí uvedl, že po 37 letech studenti vysokých škol po celé zemi opět vyšli do ulic. "Stávkují proti autoritářství a totalitě. Studenti nebojte se! Dnes nejde jen o nezávislá média, ale o vaši budoucnost," řekl. Organizátoři přečetli projev rektora Miroslava Lávičky, v němž uvedl, že univerzity sice musí zůstat politicky nestranné, ale nemají být lhostejné ke společenskému dění.

"Budeme pokračovat v protestech. Aktuálně jednáme o dalším shromáždění 10. listopadu," řekl Ondřej Bohatý z iniciativy Studenti ZČU nezávisle. Podle dalšího z organizátorů Adama Bělohradského byla většina studujících ze zorganizování protestu nadšená a zájem byl velký. "Pokud tahle situace bude pokračovat, a nedejbože se bude vyvíjet negativním způsobem, tak určitě budeme v těchto akcích pokračovat a případně přistoupíme k vyhlášení větší stávky. Tohle je spíš symbolické shromáždění," řekl.

Pokojná studentská stávka začala po 11:00 i v posluchárně plzeňské Lékařské fakulty UK, kde dvě hodiny diskutovalo podle organizátorů přes 250 studentů. Většina měla na hlavě novinovou čepici televizního Večerníčka. "První byl proslov profesora (Jana) Vevery, přednosty psychiatrické kliniky. Mluvil o násilí. Uvedl, že nejvíce je vidět, když se týká jednotlivců, přitom u jeho nejrozšířenější formy jde o společnosti a masy lidí," řekl Jakub Parobek ze studentského akademického senátu. Vyučující etiky podle dalšího organizátora Ondřeje Albrechta dodal, že úvod kodexu lékařů říká, že se mají starat nejen o zdraví jednotlivců, ale i společnosti, což je teď důležité. Poté přečetli prohlášení své i vedení UK.

Škola má od čtvrtka časově neomezenou stávkovou pohotovost a na dnešek vyhlásili studenti výstražnou stávku. Podle Parobka se budoucí lékaři obávají, že tato akce nebude stačit. "A budeme muset pokračovat i za týden 10. listopadu, kdy chceme provázat obě univerzity (se ZČU) a spojit naše shromáždění," uvedl s tím, že to koordinují s celou UK.

Stávkující zaměstnanci regionálních studií ČRo a ČT, která dnes nevysílala, připravili na Masarykově náměstí akci Dnes posloucháme my vás! Diskutovaly tam neustále se střídající desítky lidí, hlavně mladých, kteří psali vzkazy na barevné štítky a věšeli je na síť z provazů.

"Ochrana médií je důležitá kvůli objektivnímu zpravodajství. Dále podporují kulturu, historické dědictví a pro nás studenty i pro naše vyučující je podstatné ČT edu i třeba podpora menšin," řekl Jan Havel, student maturitního ročníku soukromého Gymnázia Františka Křižíka. Podle něj jsou veřejnoprávní média jedním ze základních pilířů státu, o nějž lidé dlouho bojovali a a ještě déle jej budovali. "Byla by velká škoda nechat to jen tak zbořit, A bojím se, že tímto pilířem by to neskončilo a budou ohrožené další," řekl. Havel navrhl zapojení do akční stávky studentů, organizovanou školním parlamentem, s čímž gymnázium souhlasilo. "Studenti jsou v pohotovosti, nechali jsme vytisknout letáky, dělali jsme malou osvětu a hodně lidí od nás je dnes tady," dodal. Na zemi malovali společný obraz přítomní demonstrující se studentkami soukromé umělecké školy Zámeček.

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