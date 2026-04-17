V Plzni pokřtili knihu, která má pomoci dětem, jež mají vážně nemocné sourozence

Autor: ČTK
  21:52aktualizováno  21:52

| foto: ČTK

V Plzni pokřtili k Mezinárodnímu dni sourozenců knihu Veroniky Širc nazvanou Barbora Heřmanová: Za všechno můžu já? Má pomoci dětem a mladým, kteří mají vážně nemocné sourozence. Ale je také pro jejich rodiče, aby pochopili, co prožívají jejich zdravé děti - jak potlačují emoce a staví sami sebe v životě na poslední místo. ČTK to řekla její autorka Veronika Širc, jejíž je to desátá kniha. Předchozí knihy se věnují hlavně osudům neslyšících. S projektem Jsem jedno ucho, což je neziskový spolek, objíždí mateřské, základní a střední školy a učí děti s nedoslýchavými komunikovat.

Nová kniha o dnes 24leté Báře Heřmanové a jejím o čtyři roky starším bratrovi Honzovi popisuje Bářiny problémy poté, co se zhruba ve 12 letech dozvěděla jeho diagnózu - Duchennovu svalovou dystrofii. V šesti letech, kdy začal padat a neudržel rovnováhu, to ještě nechápala. "Jenže brácha padal čím dál častěji. Klopýtal, nohy se mu pletly. Pak už jen našlapoval na špičkách...," řekla. Nevěděla, proč je bratr od 11 let na vozíku, a tak si našla vysvětlení na internetu. Když si tam přečetla, že bratr do 18 let umře, zhroutil se jí svět. Viděla, že rodiče mají velkou zátěž, a tak vše řešila sama. V 15 letech se začala sebepoškozovat - řezat. "Potřebovala jsem psychickou bolest přehlušit fyzickou," řekla. Poté musela být hospitalizována na psychiatrii, dodnes má terapeutku.

"Knížka je nejen pro všechny, kteří mají nemocného sourozence, ale i pro rodiče, aby pochopili, co prožíváme. Přestože se celý život točí kolem nemocného sourozence, raněni jsme i my zdraví," uvedla Heřmanová. Bára, která studuje zdravotně sociální práci, dodala, že by byla ráda, kdyby se jí taková kniha dostala do ruky ve 12 letech a věděla by, že na to není sama. "Že to, co cítím, je normální a prožívají to tisíce dalších sourozenců," řekla. Bydlí s manželem v Třemošné u Plzně, pět minut od bratra, za nímž jezdí, kdy to jde.

"Nevím, jestli někdy vyšlo něco o takhle autentických pocitech, které vycházejí ze skutečného životního příběhu," uvedla psycholožka a psychiatrička Kateřina Duchoňová. Díky zkušenosti od pacientů ví, že pokud si čtou příběhy o lidech, jimž se staly podobné věci, tak jim to hodně pomáhá. Bára podle ní otevřela zásadní téma potřeby komunikace v rodině. "Je důležité o svém prožívání mluvit a může to změnit hrozně moc. A někdy hned nemusí být složité terapie nebo léčení," uvedla.

"Nemoc mám od narození. Postupně se to zhoršuje, ochabují mi všechny svaly v těle včetně srdce. Jde to jenom zpomalit rehabilitací," řekl 28letý Honza, který na počítači připravil kompletní grafiku knihy. Je rád, že vyšla, protože podle něj se o těchto věcech moc nemluví a tito lidé, jichž je hodně, se přehlížejí. "Je dobré, když se lidé dozví, že v tom nejsou sami, že to prožívají i ostatní," řekl. Honza, který je od 11 let na vozíku, uvedl, že není deprimovaný, že se s nemocí naučil žít. "Pro rodiče a jejich děti, které potkalo něco podobného, je důležité, aby spolu všichni o nemoci pořádně mluvili a říkali si celou pravdu," uvedl.

Sedmatřicetiletá Veronika Širc se specializuje na sociální oblast. Od roku 2018 napsala stovky příběhů o neslyšících a nedoslýchavých. Nová kniha vyšla díky sbírce na platformě Donio, kam přispělo 91 dárců 79.000 korun. Hodně z nich bylo na křtu knihy, kterou před vydáním četli jen tři lidé, mezi nimiž nebyli rodiče Báry a Honzy. Díky dárcům je vydáno 770 výtisků, které půjdou zdarma do škol, k psychologům, do pedagogicko-psychologických poraden a knihoven.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

