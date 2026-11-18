Zelený rozchodníkový koberec na ploše zhruba 5000 metrů čtverečních pokrývá nově kolejiště tramvajové trati do plzeňské čtvrti Skvrňany. Dalších přibližně 3000 metrů čtverečních trávy přibylo v okolí trati. Pokládka rostlin a konečné úpravy kolejí uzavřely rozsáhlou modernizaci úseku od Palackého náměstí ke křižovatce u III. škodovácké brány za 165 milionů korun. Město chce v ozelenění tramvajových tratí pokračovat, počítá s ním také při plánované výstavbě trati na Vinice, řekl dnes ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO).
Vegetační pásy v kolejištích pomáhají zadržovat dešťovou vodu, omezovat prašnost a částečně tlumit hluk tramvajového provozu. Jednou z vhodných rostlin pro jejich ozelenění je právě rozchodník, nízká skalnička, která dobře snáší městské prostředí, přímé slunce i nedostatek vláhy. Nevyžaduje sekání a je méně náročná na údržbu než běžný trávník. Využívají se nejčastěji tři druhy, které kvetou žlutě, bíle a růžově. V zimě se jejich zelené listy zbarvují do červena.
"Jsem rád, že v Plzni vznikl další úsek, který nejenže přispívá ke snížení prašnosti a hlučnosti, ale také dobře vypadá. Naším cílem je v ozelenění tramvajových tratí pokračovat. S rozchodníky a výsadbou zeleně počítáme i v případě projektu tramvaje číslo tři na Vinice," uvedl primátor. Zelené pásy nebudou všude, například v místech, kde středový prostor využívají složky integrovaného záchranného systému k rychlejšímu průjezdu městem.
Trať do Skvrňan není první, kterou Plzeň ozelenila. První zatravněný zelený pás vznikl na Slovanské aleji, rekonstruované v roce 2006. V roce 2022 přibyly rozchodníky v kolejišti asi na kilometrovém úseku v Plaské ulici v Bolevci.
Rekonstrukci trati na Skvrňany zahájilo město v říjnu 2025, tramvaje se na ni vrátily letos v květnu. Kromě kolejí a trakčního vedení zahrnovala také obnovu kabelových rozvodů a inženýrských sítí, včetně kanalizace, vodovodu a veřejného osvětlení. Práce se týkaly rovněž nástupních ostrůvků, navazujících komunikací a několika křižovatek. Nové směrové oblouky s odpovídajícím převýšením kolejnic mají zajistit plynulejší průjezd tramvají a větší pohodlí cestujících.
Dokončovací práce nyní zahrnovaly podbití kolejového lože a následné vysázení rozchodníků do tramvajového pásu. Podle technického náměstka primátora Jiřího Nováka (ANO) se s nimi čekalo až na ukončení zhruba šestiměsíčního zkušebního provozu trati. "Finální úprava kolejí zlepší vzhled celé lokality a zároveň pomůže snížit hluk z provozu tramvají," dodal.