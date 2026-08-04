V Plzni se narodilo 18. mládě zubra evropského, sameček dostal jméno Onzu

V plzeňské zoologické zahradě se narodilo 18. mládě zubra evropského od roku 1997, kdy tato zoo zubry chová. Sameček dostal jméno Onzu. Stádo má teď pět členů. ČTK to dnes řekl mluvčí zahrady Martin Vobruba. Pro tento nedávno téměř vyhubený druh největšího savce Evropy je vedena nejstarší mezinárodní plemenná kniha a nedávno byla vydána nová za rok 2025.
"V ní se můžeme dočíst, že současná populace zubra čítá přes 13.000 jedinců, přičemž 10.668 žije v 669 volných populacích v přírodě. Jde tak o jeden z nejúspěšnějších záchranných projektů zoologických zahrad a mezinárodních organizací," uvedl.
Onzu se narodil 24. července pětileté samici Onaře narozené v Plzni a šestiletému samci Omarovi původem z Olomouce.
Zubr evropský jsou s bizonem americkým jedinými žijícími zástupci rodu bizon. Zubr je menší. Samec je až tři metry dlouhý, vysoký téměř dva metry a váží až 900 kilogramů. Samice je téměř o polovinu menší.