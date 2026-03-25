V Plzni se narodilo mládě vzácného takina čínského, dostalo jméno Bumi

Jméno Bumi dostalo dnes v plzeňské zoologické zahradě šestitýdenní mládě vzácného sudokopytníka takina čínského. Zoo tyto větší příbuzné evropských kamzíků chová od konce roku 2021. Samici Bathory a samci Johnovi Woo se dosud narodila tři mláďata, loňské ale záhy uhynulo. Takini jsou v Číně považováni za národní dědictví, cení si jich tam podobně jako pand velkých a donedávna byli chováni jen na čínském území. Do Evropy je přivezla jako první Zoo Liberec v roce 2002 a všechna zvířata chovaná v evropských zahradách jsou jejich potomky, řekl dnes ČTK mluvčí zoo Martin Vobruba.
Jméno Bumi v některých asijských jazycích znamená "světlo" nebo "země", řekl kmotr mláděte, předseda představenstva Plzeňské teplárenské a krajský radní pro životní prostředí a zemědělství Petr Fišer (ANO). "Mládě je nejen dalším úspěchem chovatelského programu, ale také připomínkou toho, jak je příroda jedinečná a křehká. Jeho krásná zlatavá srst jako by nesla samotné barvy země a světla. A právě to se odráží i ve jménu, které mu dnes dávám," řekl Fišer.
Takin čínský nebo také zlatý, podle typické barvy husté splývavé srsti, pochází z horských oblastí Himálají na území Indie a západní Číny. V malých rodinných stádech obývají zalesněné vysokohorské oblasti. Živí se okusováním stromů a keřů a spásáním travin a bylin. Zdolávají i velmi náročný terén a za potravou se umí natáhnout do více než dvoumetrové výšky, když se postaví na zadní nohy a předními se opírají o strom nebo o skálu. Samec váží až 350 kilogramů, samice obvykle do 230 kilogramů. Mládě zatím svou hnědou barvou srsti připomíná spíš svou matku, jak bude stárnout, jeho srst se bude postupně barvit do zlaté.
Podivuhodná zvířata s rohy pakoně, nosem losa, ocasem medvěda a stavbou těla připomínající bizona svět objevil až v roce 1950. V současnosti žijí ve 22 zoologických zahradách v 11 zemích Evropské unie, ve čtyřech zoo v Japonsku, v Novosibirsku či v San Diegu. Takini se vyskytují ve čtyřech poddruzích, nejčastější v zoologických zahradách je takin indický. Pro takiny je vedena evropská plemenná kniha a jsou zapsáni v červené knize ohrožených druhů jako zranitelní.
V Plzni takini žijí ve výběhu, postaveném koncem 90. let minulého století pro pižmoně. S jejich chovem už zoo skončila. Kvůli takinům, podstatně mrštnějším než jsou robustní pižmoni, musela zahrada výběh přebudovat a na několika místech až o metr navýšit opěrnou zeď a ohraničení, řekl Vobruba.
První mládě takina narozené v Plzni v roce 2024 loni odcestovalo do zoo v nizozemském Eindhovenu. I letošní mládě pravděpodobně kolem roku života odjede do jiné zahrady.