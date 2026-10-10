Do druhého kola senátních voleb v obvodu èíslo 9 Plzeò-mìsto postoupil bývalý náèelník generálního štábu èeské armády Karel Øehka (STAN). Za týden se utká s námìstkyní plzeòského primátora pro školství a cestovní ruch Lucií Kantorovou (ANO). Øehka, který kandiduje za STAN jako nestraník, získal 32,86 procenta hlasù, druhá Kantorová má 27,26 procenta hlasù. Dosavadní senátor Lumír Aschenbrenner (ODS) skonèil s 20,10 procenta na tøetím místì, a mandát tak neobhájil. Voleb se zúèastnilo 40,75 procenta z celkem 36.991 volièù obvodu, o hlasy usilovalo osm kandidátù.
Ètvrtá skonèila pediatrièka a primáøka plzeòské dìtské Nemocnice u Sv. Jiøí Daniela Pousková za hnutí Pro Plzeò, pátý byl kandidát SPD Július Líška, šestý Jiøí Valenta z KSÈM. Geograf a hydrolog Bohumír Janský za SEN 21 dostal 2,88 procenta hlasù a jaderný energetik Jaroslav Novák za hnutí Jasný signál nezávislých dostal 1,07 procenta hlasù.
"Chtìla bych podìkovat všem, co pøišli k volbám a kteøí mì podpoøili, že podpoøili Plzeòaèku, která tady žije a pracuje. Pevnì vìøím, že jsem se probojovala do finále, do poloèasu, že to je moje vysvìdèení za osm let práce na radnici, kdy jsem se snažila dát našim školám maximum. A nejenom školám, ale i cestovnímu ruchu," øekla Kantorová. Do druhého kola voleb by ráda požádala o podporu i volièe jiných kandidátù. V kontaktní kampani chce další týden pokraèovat naplno. "Chci se i nadále potkávat s obèany mìsta Plznì, protože to jsou nejdùležitìjší podnìty, který ten senátor by mìl mít," uvedla.
"Opravdu si nesmírnì, neskuteènì vážím dùvìry Plzeòákù a beru to zároveò jako velký závazek. Nechci zklamat lidi, co mi dali hlas. Budu bojovat, budu chodit mezi lidi, budu se dál snažit pøesvìdèovat. Myslím si, že když nìkoho žádám, aby mì volil, tak má možnost mì vidìt, má možnost se mnou mluvit, má se mì ptát na názory," uvedl Øehka k dalším plánùm na kampaò pøed druhým kolem voleb. Zároveò by rád lidem pøipomínal, jaké privilegium mají, že mohou svobodnì volit. "Já jsem za svou službu byl na místech, kdy lidi nemají možnost rozhodovat svobodnì o sobì a o své budoucnosti," pøipomnìl.
Pøestože se bude snažit zvítìzit, nehodlá vyhrát za jakoukoliv cenu. "Mám svoje jméno, které buduji celý život, mám nìjaké hodnoty, na kterých stojím a nestojí mì za to je zpronevìøit. Chci vyhrát, chci to dìlat kvùli hodnotám, který jsou mi cenné a chci to hrát férovì," dodal. Achenbrennera se ÈTK nepodaøilo sehnat, nebral telefon.
V roce 2020 zvítìzil v Plzni-mìsto Aschenbrenner. Ve 2. kole získal 59,33 procenta hlasù. Druhý skonèil Daniel Kùs (Piráti). Obèanský demokrat Aschenbrenner, který byl souèasnì od roku 1998 starosta obvodu Plzeò 2, byl senátorem dvì volební období.
Výsledky senátních voleb
Kandidát Procenta hlasù Poèet hlasù
Karel Øehka (STAN) 32,86 12611
Lucie Kantorová (ANO) 27,26 10463
Lumír Aschenbrenner (ODS) 20,10 7714
Daniela Pousková (PRO PLZEÒ) 7,92 3043
Július Líška (SPD) 4,80 1845
Jiøí Valenta (KSÈM) 3,07 1181
Bohumír Janský (SEN 21) 2,88 1106
Jaroslav Novák (JaSaN) 1,07 412
zdroj: www.volby.cz