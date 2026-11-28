V Galerii města Plzně začala výstava Soustředění sochaře Luďka Míška a malíře Vladimíra Vély. Oba umělci, kteří učí na Fakultě designu a umění Západočeské univerzity, tam mají zhruba po 25 dílech od malých po velkoformátové. Plzeňský rodák Míšek, který letos obdržel uměleckou cenu města, výstavu uspořádal jako průřezovou ke svým padesátinám. Je autorem veřejných realizací v Plzni, jako jsou pomníky Jiřímu Trnkovi, Ladislavu Sutnarovi a generálu Josefu Eretovi.
"Název výstavy vychází z toho, že když s Vladimírem ty věci vytváříme, tak je to vlastně koncentrace vědomí. Člověk se musí hodně soustředit, když je vnímá. Není to o nějakých informacích, co si může přečíst. Jsou tam příběhy, které nejsou čitelné slovy," uvedl Míšek. Díla nedoplňují žádné legendy, jen krátké názvy, návštěvník "čte" podvědomé informace.
Míšek pracuje téměř se všemi materiály. Začínal se dřevem, ale poslední dobou převládá kov. "Potřebuji nějaký tepelný živel. A je to i tou trvanlivostí a vahou. Začal jsem teď ještě dělat z kamene," řekl Míšek. Před galerií stojí sedmimetrová kovová instalace Mezi kruhem a čtvercem, kterou letos na jaře po sedmi letech dodělal a která tam zůstane po celou dobu výstavy do 3. ledna. V suterénu má video, ve kterém se Míšek točí v kruhu. "Pracuji s kruhem strašně často. Neumím se od něj odpoutat. Je to pro mě nejzajímavější tvar," uvedl.
Míšek studoval Akademii výtvarných umění v Praze a od roku 2010 učí na plzeňské fakultě, dnes je "spoluvedoucím" ateliéru Socha a prostor. "Zájem mladých o sochařinu se zvyšuje. Cítím, že zase chtějí začít dělat rukama. Jsme otevření všemu," řekl. Podle Míška se fakulta teď řadí k nejlepším uměleckým školám v ČR. Říkají to i kurátoři významných sbírek, dodal.
Výstavu dohodl před lety, ale chtěl spolupracovat s nějakým malířem. "A Vladimírovy věci jsou mi strašně blízké, což se na výstavě prokázalo. Jsou tam podobné názvy i řešení. On to maluje, já to dělám v sochách," řekl Míšek. Podle něj se autoři pořád doprovázejí - od studií, pražského ateliéru přes soutěže mladých výtvarníků po učitelství v Plzni.
Véla, který žije a tvoří v Turnově a Praze, má v Plzni první velkou výstavu. "Překvapuje mě, jak se naše díla potkávají v podobnostech kolem tvarovosti, vztahů, smyslu pro detail, jemnosti i v motivech," uvedl. V jeho případě nejde o průřezovou výstavu, ale výběr za šest let. "Předvádím věci, které jsou pro mě zásadní, spíš větší formáty, a v šíři, která ukazuje můj záběr a rozsah," uvedl. Výstava je o zastavení a kontemplaci. "Něco, co nás převyšuje. Takže jsem moc rád za adventní termín, protože je to výjimečně pěkný čas pro naše věci," uvedl.
Véla představuje hlavně větší plátna malovaná akrylem. "Barvy si chystám často sám a sháním pigmenty, protože mě zajímá určitá kvalita třeba těch suchých povrchů na obrazech. Takže je to taková moje laboratoř," uvedl.
Pátým rokem vede ateliér Malby, vnímá stále větší prestiž fakulty. "Máme až astronomickou základnu uchazečů, to je skvělé. Protože lidi, které přijímáme, jsou do jednoho perfektní a talentovaní," uvedl. Mohou jít cestou od hyperrealistické malby až po experimenty.
Ředitelka galerie Anna Arnetová uvedla, že tato výstava je jedinou, kterou zachovala z koncepce předchozí ředitelky. "Obou autorů si vážím. A po strašně dlouhé době jsme mohli vyjít s uměním mimo galerijní zdi," řekla. Pořádá až osm výstav ročně a dvě krátkodobé, kdy představuje mladé autory, kteří by se do městské či státní galerie nedostali. Průměrná návštěvnost výstavy je 800 lidí, na nejúspěšnější jich chodí až 3000.