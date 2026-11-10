V Plzni vyšly pochody studentů na podporu médií, kultury a za víc peněz pro VŠ

V Plzni dnes vyšly dva pochody desítek studentů na podporu veřejnoprávních médií, kultury i vyšších výdajů na vysoké školství. Z kampusu Západočeské univerzity (ZČU) na Borech šla téměř stovka vysokoškoláků, od Lékařské fakulty Univerzity Karlovy u fakultní nemocnice na Lochotíně se jich vydalo na poklidný protestní pochod přes 50. Setkali se v centru města na Masarykově náměstí, kde bude od 15:00 do 16:36 shromáždění s projevy a hudbou. Na náměstí jich jsou téměř dvě stovky a další přicházejí, zjistila ČTK.
Organizátoři protestu, který se opakuje po týdnu, reagují na vládní návrh na rušení televizních a rozhlasových poplatků a převedení financování České televize (ČT) a Českého rozhlasu (ČRo) pod státní rozpočet. "Chceme lidem ukázat, že za tím fakt stojíme, že nejsme jenom studenti, kteří mlčí a jichž se to netýká. Na to bude hodně cílený program na náměstí, abychom veřejnosti vysvětlili, že je to naše budoucnost," řekla hlavní organizátorka pochodu na ZČU Ludmila Váňová z iniciativy Studenti ZČU nezávisle. Podle ní nejde jen o zachování koncesionářských poplatků, ale chtějí také ochránit kulturu a budou otevírat téma podfinancování škol.
Vysokoškoláci ze ZČU s transparenty šli na náměstí po chodníku frekventované Klatovské třídy, před budovou regionálního studia ČRo na náměstí Míru zamávali pracovníkům rozhlasu a skandovali: Média nedáme!, Český rozhlas má plnou podporu studentů z Plzně!, Studenti rozhlasu!, Není nám to jedno!.
"Jsme tady, abychom podpořili svobodná média. Právě z plzeňského rozhlasu zazněla během srpnové okupace v roce 1968 památná věta: Hovoří Plzeň, svobodná Plzeň hovoří! Plzeňský rozhlas tehdy převzal od Prahy pomyslnou štafetu šířit pravdivé informace. A my za to děkujeme!," uvedla v proslovu do megafonu před ČRo studentka ZČU. "Rozhlasáci" jim poděkovali.
Medici, ke kterým se cestou připojili studenti pedagogické, filozofické a právnické fakulty ZČU, zamávali před regionálním studiem ČT v Šafaříkových sadech. "Zazpívali jsme si s televizáky hymnu," uvedl Ondřej Albrecht ze studentského akademického senátu lékařské fakulty. Pak se vydali po Klatovské třídě na Masarykovo náměstí. Do silnice nevstupovali.
Na Masarykově náměstí se pod velkou českou vlajkou sešlo téměř 200 studentů a další přicházejí. Kolem celé plochy a sochy T. G. Masaryka vytvořili kruh, v němž se chytli rukama. "Je to tradice z konce dětských táborů, kdy se posílá přátelství dál. Objal nás dokola signál České televize i rozhlasu. A Ukázali jsme, že stojíme ruku v ruce a že dokážeme vystoupit proti něčemu, co se nám nelíbí," uvedl Jakub Parobek ze senátu lékařské fakulty. Někteří mají bílé pláště a večerníčkovské čepice. Od 13:35 začala hrát studentská kapela písně Karla Kryla, první byly Anděl a Bratříčku, zavírej vrátka.