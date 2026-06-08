V Plzni se zřítila část činžáku. Dům má neslavnou minulost

Autor: meli
  20:42aktualizováno  20:42
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V Resslově ulici v Plzni se v pondělí zřítila část činžovního domu, který byl dlouhodobě v havarijním stavu. V tu dobu probíhala na místě rekonstrukce, dělníci však dokázali pádu obvodové zdi včas uniknout.

Dům v Resslově ulici v Plzni. | foto: MAFRA

Na místě zasahovalo několik záchranářských i hasičských jednotek. „Zjistilo se, že se nikomu nic nestalo a v současné době je na stavební firmě, aby zařídila odstranění sutin,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.

Okolnosti zhroucení stěny bude vyšetřovat policie.

Dům v minulosti sloužil jako sirotčinec, uvedl web Plzeňský Drbna. Město zahájilo rekonstrukci domu v listopadu, objekt však chátrá od roku 2011, kdy byl zcela opuštěn.

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Nový projekt plánuje v budově zbudovat celkově 29 bytů s parkovacími místy a relaxační zónou se zelení. Cena zakázky se pohybuje okolo 116,5 milionu korun bez DPH.

„V minulosti obývali objekt z devadesáti procent Romové. Mnozí z nich byli problematičtí a také drogově závislí,“ uvádí web s tím, že kolemjdoucí raději přecházeli na protější chodník.

Plzeňský činžák má však mnohem krvavější minulosti. V červnu 2006 tam pětatřicetiletý muž ubodal asi třicetiletou ženu po vzájemné hádce. Následně vyskočil z okna čtvrtého patra. Podle webu mu v tom chtěla zabránit švagrová, tu však pobodal také. Útočník spadl na kapotu zaparkovaného automobilu a na následky zranění zemřel.

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