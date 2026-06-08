Na místě zasahovalo několik záchranářských i hasičských jednotek. „Zjistilo se, že se nikomu nic nestalo a v současné době je na stavební firmě, aby zařídila odstranění sutin,“ uvedl mluvčí hasičů Petr Poncar.
Okolnosti zhroucení stěny bude vyšetřovat policie.
Dům v minulosti sloužil jako sirotčinec, uvedl web Plzeňský Drbna. Město zahájilo rekonstrukci domu v listopadu, objekt však chátrá od roku 2011, kdy byl zcela opuštěn.
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V olomouckém bytě spadl strop, suť zasypala koupelnu
Nový projekt plánuje v budově zbudovat celkově 29 bytů s parkovacími místy a relaxační zónou se zelení. Cena zakázky se pohybuje okolo 116,5 milionu korun bez DPH.
„V minulosti obývali objekt z devadesáti procent Romové. Mnozí z nich byli problematičtí a také drogově závislí,“ uvádí web s tím, že kolemjdoucí raději přecházeli na protější chodník.
Plzeňský činžák má však mnohem krvavější minulosti. V červnu 2006 tam pětatřicetiletý muž ubodal asi třicetiletou ženu po vzájemné hádce. Následně vyskočil z okna čtvrtého patra. Podle webu mu v tom chtěla zabránit švagrová, tu však pobodal také. Útočník spadl na kapotu zaparkovaného automobilu a na následky zranění zemřel.