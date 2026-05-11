V Plzni skončilo poslední kasino, zakazuje je vyhláška na regulaci hazardu

V Plzni v těchto dnech ukončilo provoz poslední kasino, zmizel tak hazard, jak to ukládá vyhláška přijatá zastupiteli v prosinci 2023. Podle této vyhlášky měly všechny provozovny v Plzni zavřít nejpozději do konce roku 2025. Ve většině případů se tak stalo. Po letošním 1. lednu město evidovalo posledních osm provozoven, jejichž majitelé se odvolávali na delší platnost povolení k umístění herního provozu. O zrušení povolení u posledních heren, které zůstaly ještě letos, rozhodovaly úřady městských obvodů, případná odvolání řešil magistrát. I v případě těchto kasin platilo, že porušují vyhlášku, řekl dnes ČTK primátor Roman Zarzycký (ANO).
"Regulace hazardu zafungovala. V Plzni už není žádné herní místo, žádná herna, žádné kasino. Pevně věřím, že opatření nejenže přispěje ke zvýšení bezpečnosti v našem městě, ale také motivuje některé lidi s hazardem zcela skončit, protože všichni víme, že závislost může v některých případech skončit i tragicky," uvedl primátor Roman Zarzycký (ANO). Předposlední kasino ve městě, které bylo na rohu náměstí, zavřelo minulý týden, poslední kasino v obchodním centru je zavřené ode dneška, řekl.
Až do schválení nové vyhlášky v roce 2023 Plzeň hazard regulovala tak, že starou vyhláškou vymezovala místa, kde je možné hry provozovat. I vzhledem ke zpřísnění pravidel zákonem radnice předpokládala, že počet herních míst bude klesat. To se zpočátku dařilo - například v roce 2017 bylo v městě 98 hracích míst, v roce 2022 to bylo 48 hracích míst. V roce 2023 jich bylo nejdřív 53 a v době schvalování vyhlášky na konci roku se hazard hrál na 38 místech. Poté se ale trend postupného snižování zastavil a začal růst počet žádostí o zařazení nových míst do městské vyhlášky. Město proto přišlo s novou vyhláškou s nulovou tolerancí hazardu.
Nejvyšší počet heren a kasin byl v Plzni asi v roce 2012, kdy jich bylo 330, řekl Zarzycký. I přes zrušení hazardu město o peníze díky přerozdělování daní zcela nepřijde. V roce 2023 přiteklo do městské kasy z hazardu 430 milionů korun. Následně se příjmy kvůli úpravě zákona snižovaly. V roce 2024 to bylo 130 milionů a loni zhruba 70 milionů. Pro letošek rozpočet počítá přibližně s 50 miliony korun, uvedl primátor.