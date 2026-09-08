V Plzni v noci hořel transformátor v areálu teplárny, nikdo nebyl zraněn

Pět hodin bojovali v noci na dnešek hasiči v Plzni s požárem transformátoru v areálu teplárny. Nikdo nebyl zraněn. Po uhašení bude transformátor 12 hodin hlídat pracovník teplárny s termokamerou. Do ovzduší v okolí požáru ani v centru města neunikly žádné škodlivé látky, potvrdila následná měření hasičů. Příčinu požáru a výši škody zjišťují vyšetřovatelé, řekl dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Hořet začalo po 1:00, kromě profesionálních hasičů z plzeňských stanic a drážních hasičů zasahovali specialisté z chemické laboratoře z Třemošné, situaci pomáhal monitorovat dron s termovizí.
"Požár byl v době příjezdu prvních jednotek v plném rozsahu, hasiči proto nejprve nasadili CO2 (oxid uhličitý) a následně přešli na hašení střední pěnou a práškem. S odpojením trafostanice od sítě nemohl kvůli technologickému propojení s teplárnou pomoci ani ČEZ, jednotky proto průběžně měřily klesající teplotu pláště transformátoru pomocí termokamery," popsal zásah Poncar.
Při požáru unikl transformátorový olej do záchytné jímky, chemická laboratoř na místě odebrala vzorky k dalšímu rozboru.