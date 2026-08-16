V Plzni začal devítidenní festival Sportmanie, předvede se 100 klubů a spolků

Prvním uceleným dnem pokračuje v Plzni devítidenní festival Sportmanie, který byl zahájený v sobotu odpoledne. Děti, mládež i dospělí si pod dohledem trenérů a členů klubů vyzkouší zdarma desítky sportů. Představí je až 100 klubů z regionu. Park za obchodním centrem Plaza se změnil na velké hřiště, jde o největší sportovní akce pro veřejnost v Plzeňském kraji, řekl ČTK radní Tomáš Morávek (Pro Plzeň). Sportmanii loni navštívilo rekordních 55.000 dětí a dospělých.
Program 11. ročníku akce je připravený tak, aby přilákal návštěvníky všech generací. Každý den ráno začíná rozcvičkou pro veřejnost a nabízí program i pro seniory. Areál je otevřený vždy do 20:00. Akce končí 23. srpna.
Plážová házená se hraje na stejném písku jako plážový volejbal, ale na hřišti 27 krát 12 metrů. V ČR žádná soutěž není, ale konají se světová i evropská mistrovství, loni tam byli čeští muži třetí. Hrají to klasičtí házenkáři tři na tři jako sport k odreagování. Brankář chodí do pole a tým střídá po celé délce hřiště. Míče jsou gumové, góly s piruetou se počítají za dva. "Hřišť zatím u nás není tolik. Zkoumáme, kde by se daly postavit," řekl šéftrenér Martin Hrib. V sobotu i dnes si přišlo zahrát dost lidí i proto, že házená je v Plzni hodně oblíbená.
"Sportmanie je super akce. O judo je obrovský zájem, všechny děti jsou z toho nadšené. Začínáme pády, pak zkusíme držení na zemi a potom hody. Zájem o judo je velký i obecně. Máme vždycky narvané nábory, musíme odmítat, protože se nám nevejdou do tělocvičen," řekl Vojtěch Knapp z Judo Clubu Plzeň, který má asi 300 členů. Trénují děti už od 3,5 roku a už tam měli i děti s plenami. Zájem mají i dospělí. Judo je výborné pro všeobecný rozvoj, cvičí komplexní pohyby svalů, takže vlastně všechno, uvedl.
Plážový volejbal podle Filipa Ulma z Klubu plážového volejbalu Plzeň zažívá boom zájmu. "Hromada hráčů klasického volejbalu k nám přechází. Sport se stále vyvíjí i co se týče pravidel," řekl. Podle něj se v Plzni otevírají stále nová hřiště, kam chodí spíše veřejnost, ale ne kluby, protože v Plzni jich není tolik. Děti ho mohou hrát už od šesti let, odkdy se učí chytat míče a obratnost na běhání v písku. "Na téhle akci je hlavně fajn, že je to propagace sportu obecně. Nic podobném v regionu není," uvedl.
Americkou vybíjenou, tzv. dodgeball, hraje šest hráčů proti šesti s pěti lehkými měkkými míči na volejbalovém hřišti. "A má to hodně jiných pravidel než klasická vybíjená. Hraje se česká i evropská liga i šampionáty," řekl Josef Trendafilov z DC Pilsen Beast, jediného klubu v kraji. "Zájem je větší a větší, i díky Sportmanii, která je super propagací. Hrajou to malí i dospělí," dodal Antonín Valtr.
Krasobruslařský klub Západ v Plzni nabírá děti od čtyř let, které nemusí umět bruslit. "Zájem určitě je, nabrali jsme hodně malých, kteří už začali závodit. Ale je málo trenérů, je to i finančně náročné hlavně kvůli ledu," uvedla Soňa Krausová. Krasobruslaři na Sportmanii bruslí jen na plastovém ledu. Chodí hodně návštěvníků, hlavně malí a z akce pak vždycky přijdou na nábor, řekla.
Hodně dětí bylo také u stánku s malými kulečníkovými stoly. "Většinou k nám do klubu chodí mladší muži, kteří to hráli na vysoké škole a vracejí se k tomu. Děti musí dosáhnout na stůl, věk nerozhoduje. Hrajeme celorepublikovou soutěž," řekl Marek Roučka z Biliard Clubu Plzeň, kam chodí víc a víc lidí, nejenom členů. Akce nám určitě pomáhá v náboru nových - otců i jejich dětí, dodal Jiří Kouhout.