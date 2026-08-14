V Plzni začal Festival na ulici, letos se akce přesunula do areálu DEPO2015

V Plzni dnes začal devítidenní Festival na ulici. Na několika scénách vystoupí přes 150 hudebníků napříč žánry, tanečníků i spisovatelů. Představí se také neziskové organizace, akce nabídne i zábavu pro děti. Festival dnes oficiálně odstartuje ve 20:45 rapper Marpo s country kapelou a v neděli tam zahraje třeba i Plzeňská filharmonie. Největší hudební přehlídka ve městě se letos kvůli rekonstrukci centrálního náměstí a střechy katedrály přesunula do areálu kreativní a kulturní zóny DEPO2015. Další scény budou v docházkové vzdálenosti, vstup je zdarma, řekl ČTK Lukáš Krásný z pořadatelské Agentury Nashledanou.
Změna lokace podle něj návštěvnost neovlivní. "Doufáme, že Plzeňáci mají festival natolik rádi, že si ho prostě najdou a že je to o kilometr vedle jim vadit nebude. Scény U Ježíška a U zemníku jsou do pěti sedmi minut pěšky od depa," řekl Krásný. Parkoviště v depu, kde vznikla hlavní scéna, je ale podle něj větší než část náměstí a vejde se tam víc lidí. Při nepřízni počasí se mohou přesunout do sousední autobusové haly, kde budou také koncerty. "Je uzavřená a můžeme tam hrát až do půlnoci," uvedl.
Festival má stále ambici regionální hudební akce, místních hudebníků je k 90 procentům. "Já jsem tady začínal v roce 1995 na plném náměstí. Chceme, aby muzikanti z Plzně a okolí měli šanci vyrůst spolu s festivalem a aby pro ně byl odrazovým můstkem k tomu, aby měli další hraní," řekl Krásný. Plzeň je podle něj líheň začínajících hudebníků.
Počet více než 150 účinkujících už organizátoři drží několik let. "Je to otázka rozpočtu i kapacity festivalu, aby to mělo hlavu a patu a aby kapely nemusely hrát 30 minut, ale nejméně hodinu," řekl Krásný. Podle něj se muzikanti chtějí na festivalu ukázat, zájem je na jeho kapacitu dvojnásobný. Návštěvnost od covidu pořád roste, pokud vyjde počasí přijde až 75.000 lidí, často rodin s dětmi.
Festival blízko hranic táhne také turisty. "Kdybych chtěl být drzý, tak bych ho označil jako novodobou folklorní akci," řekl pořadatel. Podle něj je devítidenní přehlídka se 150 kapelami zajímavým turistickým cílem v Plzni, který ukazuje, jak se místní baví.
Na scéně U Ježíška bude v sobotu 15. srpna Metalová sobota a o den později Punkový večírek. "Příznivců metalu a pankáčů je v regionu spousta," řekl Krásný. Festival uzavřou příští sobotu plzeňští Imagine Diamonds, podle něj jeden z nejoblíbenějších loňských objevů. "Je to revival amerických Imagine Dragons. Jejich show za to stojí, kluci to mají fakt zmáknuté," dodal.