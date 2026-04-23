V Plzni začal tradiční festival česko-bavorské kultury Treffpunkt

Tři dny naplněné česko-bavorskou hudbou, tradiční i moderní gastronomií a plzeňským i bavorským pivem nabízí ode dneška plzeňská kreativní zóna DEPO2015. Do soboty se proměnila v centrum česko-bavorského setkávání při 12. ročníku festivalu Treffpunkt. Plzeňský oktoberfest, jak se akci přezdívá, každoročně navštěvují tisíce lidí, řekl ČTK dramaturg akce Jindřich Jindřich. Vstup na festival je zdarma, program je na www.treffpunkt.cz.
"Treffpunkt je o setkávání bez hranic, o hudbě, chutích i chvílích, které lidé sdílejí napříč kulturami. Právě to dává festivalu jeho jedinečnou atmosféru," řekl. Loni na festival přišlo přes 4000 lidí, kteří snědli tucty vepřových kolen, stovky preclíků, vypili hektolitry piva a poslechli osm kapel, z toho čtyři bavorské.
I letos program nabízí desítku kapel s repertoárem od rocku a popu po žánr oberkrainer či tradiční bavorskou muziku. O hudební rozjezd se dnes večer postará kapela Dum Doobie Doobie Band s rokenrolovými hity 50. a 60. let. Po večerním slavnostním zahájení a naražení sudu piva obstará zábavu bavorská kapela Vier-Tell-Four. V pátek zahraje rokycanská skupina Prázdné lahve, bavorská GrodAso krynert v premiérovém vystoupení v Plzni přiveze kombinaci šlágrů, stylu oberkrainer i popu a pozdní večerní zábavu nabídne DJ Ladin.
Sobota má celodenní program pro všechny generace. Klasiku, filmové hity i pop zahraje Junior Orchestr ZUŠ Bedřicha Smetany, gypsy-jazzové písně kapela Džangobells a swingové rytmy plzeňská formace Skotační kulomet. "Po celý den bude areálem znít i akustické trio Saitenspringer, které se bude pohybovat mezi lidmi a dotvářet autentickou bavorskou atmosféru. Hudební program doplní také bavorská kapela Navea s autorskou tvorbou," vyjmenoval Jindřich. Vrcholem festivalu bude podle něj v sobotu večer vystoupení bavorské party kapely The Heimatdamisch, která se na Treffpunkt vrací potřetí.
"Nedílnou součástí zážitku z festivalu je gastronomie. Snažíme se, aby si návštěvníci mohli vychutnat autentické chutě obou regionů a objevovat nové kombinace i tradiční recepty," řekl Jindřich. Na čepu tak budou pšeničná piva i tradiční ležáky, čerstvé preclíky, bavorská sýrová pomazánka obazda, klobásový wurstsalat, klobásy se zelím, rožněné sele, vepřová kolena a další speciality.