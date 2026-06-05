V Plzni začíná Metalfest, zahrají světové hvězdy Anthrax, Accept či Sepultura

Pětadvacet kapel z Evropy i ze zámoří a víc než 35 hodin živé metalové hudby nabídne ode dneška do neděle v Plzni 15. ročník festivalu Metalfest Open Air. Do amfiteátru Lochotín v sousedství zoologické zahrady míří každý rok tisíce fanoušků z desítek zemí. Předzvěstí festivalu byl ve středu koncert švédské powermetalové skupiny Sabaton, která největší přírodní amfiteátr v Česku zaplnila.
Dnes program začíná v 12:30 vystoupením německé kapely Tri State Corner, která kombinuje hardrockové a metalové melodie s tradičním řeckým drnkacím strunným nástrojem buzuki. Hvězdami dnešního programu jsou od 19:30 newyorkská thrashmetalová skupina Anthrax, která zahraje v Plzni poprvé, a od 21:30 německá heavymetalová skupina Accept, která slaví 50 let na scéně.
Vyvrcholením sobotního programu bude metalová opera Avantasia Tobiase Sammeta. Festival v neděli uzavře brazilská groove a thrashmetalová skupina Sepultura. V Česku to bude její poslední koncert, protože v listopadu v Brazílii vystoupením uzavře svou čtyřicetiletou aktivní koncertní kariéru.
Festival nabídne každý den zhruba deset kapel, které hrají nejrůznější styly od death metalu přes power metal, thrash metal až po symfonický či folkový metal.
Metalfest, jeden z největších festivalů metalové hudby v Česku, se v Plzni koná od roku 2010. Výjimkou byly pouze dva roky, kdy se velké akce kvůli celosvětovým omezením v souvislosti s pandemií koronaviru nekonaly.