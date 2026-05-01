V Plzni začínají Slavnosti svobody, navštíví je dva století američtí veteráni

V Plzni dnes začíná tradiční oslava konce druhé světové války a osvobození města americkými vojáky Slavnosti svobody. Město je pořádá od roku 1990 a po tři desetiletí byli jejich pravidelnými čestnými hosty američtí a belgičtí veteráni, kteří město v květnu 1945 osvobozovali. I letos, 81 let od konce války, slavnosti navštíví dva veteráni - stoletý Joseph Thurmond a 101letý Gideon Kantor.
Stejně jako jiné roky slavnosti nabídnou vojenské historické kempy, koncerty jazzu a swingu, country i revivalové kapely amerických hudebních skupin. Na programu jsou také pietní akty u pomníků připomínajících konec války na mnoha místech Plzně, retro salon pro dámy ve stylu roku 1945, sraz milovníků amerických vozů či dnešní mše za válečné veterány.
Kempy a hudební program potrvají do neděle, kdy se uskuteční také hlavní lákadlo slavností Convoy of Liberty (Konvoj svobody). Letos v něm pojede ke 300 kusům vojenské historické techniky v čele s bojovou formací simulující příjezd 16. obrněné divize. Představí se například lehký tank M24 Chaffee, ikonický M4A4 Sherman a tank "ničitel" M36 Jackson. Oblohu nad Plzni několikrát během slavnostní proletí historické válečné letouny P-51D Mustang, Harvard nebo B 75 Stearman.
Kvůli rekonstrukci západní části náměstí Republiky a střechy katedrály se letos hlavní část programu stěhuje za obchodní centrum Plaza. Dobové vojenské kempy jsou za Plazou, v Křižíkových sadech nebo před bývalým kulturním domem Peklo. Slavnosti si vyžádají omezení dopravy ve městě.
Hlavní vzpomínkový akt se koná každoročně 6. května, tedy v den, kdy americké jednotky generála Pattona vstoupily do města a osvobodily ho. U pomníku Díky, Ameriko! by se měli setkání kromě dvou přímých účastníků druhé světové války a desítek rodinných příslušníků veteránů, kteří slavnosti navštěvovali v minulých letech, zúčastnit čeští politici i velvyslanci USA a Belgie.