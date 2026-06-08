V Plzni zemřel muž, při plavání zmizel pod vodou, záchranáři ho našli mrtvého

V Plzni v neděli zemřel dvaačtyřicetiletý muž, který si šel zaplavat do Seneckého rybníka. Po chvíli plavání zmizel z dohledu a už se nevynořil. Záchranáři ho našli už mrtvého, informovala dnes ČTK policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Když policie přijala hlášení o pohřešovaném muži, vyslala na místo policii, záchrannou službu, hasiče, vodní záchrannou službu a policejní potápěče. "Při následném pátrání byl muž bohužel nalezen bez známek života. Přesné okolnosti a příčinu jeho úmrtí nyní prověřují kriminalisté, kteří ve věci nařídili soudní pitvu," uvedla Raindlová.
Připomněla rizika, která mohou v létě u vody hrozit a vyzvala k opatrnosti především při dohledu nad dětmi. "Vysoké teploty, pobyt na přímém slunci, přecenění vlastních sil nebo kombinace koupání a konzumace alkoholu mohou mít tragické následky. Alkohol totiž výrazně snižuje schopnost správně vyhodnocovat situace, zpomaluje reakce a zvyšuje riziko úrazu či utonutí," řekla mluvčí. Lidé by měli před vstupem do vody také zvážit svůj zdravotní stav a nepřeceňovat své plavecké schopnosti a respektovat aktuální podmínky.