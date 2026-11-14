Plzeňští železniční modeláři ode dneška do poloviny prosince opět zpřístupní veřejnosti své velké modelové kolejiště, na kterém pracují téměř čtyři desetiletí. Je na něm 690 metrů kolejí a 215 výhybek, po nichž jezdí v různých smyčkách desítky parních, dieselových i elektrických vlakových souprav. Plzeňský klub železničních modelářů letos slaví 70 let od svého založení. Předvánoční otevření kolejiště, na které se každoročně přijde podívat až přes 5000 lidí, je pro modeláře možností představit svou práci dětem i dospělým, řekl ČTK Jiří Baudis z klubu.
S plochou asi 150 metrů čtverečních patří plzeňský model k největším kolejištím vyrobeným modelářskou technikou v Česku. Ani po 38 letech nejsou modeláři s prací úplně hotovi. "Na kolejišti je pořád co vylepšovat a každý rok se snažíme posunout ho zase o kousek dál. Letos jsme se věnovali dalším úpravám krajiny, dokončili nádražní ulici a začali pracovat na rozšíření nákladního nádraží ve Václavicích," řekl Baudis. Pokračují práce na areálu cukrovaru, kam vede železniční vlečka, a na areálu zemědělského družstva či farmy.
Modeláři také stále vylepšují krajinu - obměňují nebo přidávají stromy, keře, trávu, skály. "To je nekonečný příběh, protože pořád se vyvíjí nové technologie," řekl Baudis. Kolik je na modelu stromů, domů, aut, keřů a podobně spočítat nedokáže. Každý kousek ale prošel rukama modelářů.
I když je možné velké množství komponentů a hotových součástí pro stavbu kolejiště koupit, plzeňští modeláři se drží tradičních postupů a vše staví ručně modelářskou technikou. Hlavním materiálem tak zůstává dřevo, používá se také papír, plast, občas si modeláři pomáhají i 3D tiskem a lepty pro přesné prvky na doplnění vlaků či krajiny. Moderní technologie ale pomáhají i tady. "Dřív se třeba dělala tráva - vysypaly se piliny, pak se to stříkalo, barvilo. Dneska už ta tráva je takzvaně statická a v podstatě se střílí, natře se to lepidlem, nastřeluje se z výšky a ta travička opravdu stojí tak, jak má," popsal nové postupy Baudis.
Protože kolejiště znázorňuje takzvanou třetí epochu, konkrétně přelom 60. a 70. let 20. století, potkávají se na tratích parní, motorové i elektrické vlaky. "Může tam najednou jet třeba 40 vlaků, ale postavených jich máme okolo 70," řekl Baudis. Model obsahuje hlavní dvojkolejnou trať, lokálky a úzkorozchodnou průmyslovou železnici. Řada budov, mostů a dalších staveb má své skutečné předlohy v západních Čechách. Nechybí tunel, několik nádraží, kontejnerové překladiště či vápenka.
Letos bude kolejiště přístupné veřejnosti ode dneška do 13. prosince na adrese Karla Steinera 10/A vždy od středy do pátku od 15:00 do 18:00, o víkendech a o svátku od 9:00 do 18:00. Kromě kolejiště bude součástí výstavy o víkendech také prodej modelů a příslušenství i ukázky modelářské práce.