Železniční modeláři z Plzně po roce opět zpřístupní své velké modelové kolejiště

Autor: ČTK
  4:25aktualizováno  4:25
Sledovat Metro na Googlu
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Plzeňští železniční modeláři ode dneška do poloviny prosince opět zpřístupní veřejnosti své velké modelové kolejiště, na kterém pracují téměř čtyři desetiletí. Je na něm 690 metrů kolejí a 215 výhybek, po nichž jezdí v různých smyčkách desítky parních, dieselových i elektrických vlakových souprav. Plzeňský klub železničních modelářů letos slaví 70 let od svého založení. Předvánoční otevření kolejiště, na které se každoročně přijde podívat až přes 5000 lidí, je pro modeláře možností představit svou práci dětem i dospělým, řekl ČTK Jiří Baudis z klubu.

S plochou asi 150 metrů čtverečních patří plzeňský model k největším kolejištím vyrobeným modelářskou technikou v Česku. Ani po 38 letech nejsou modeláři s prací úplně hotovi. "Na kolejišti je pořád co vylepšovat a každý rok se snažíme posunout ho zase o kousek dál. Letos jsme se věnovali dalším úpravám krajiny, dokončili nádražní ulici a začali pracovat na rozšíření nákladního nádraží ve Václavicích," řekl Baudis. Pokračují práce na areálu cukrovaru, kam vede železniční vlečka, a na areálu zemědělského družstva či farmy.

Modeláři také stále vylepšují krajinu - obměňují nebo přidávají stromy, keře, trávu, skály. "To je nekonečný příběh, protože pořád se vyvíjí nové technologie," řekl Baudis. Kolik je na modelu stromů, domů, aut, keřů a podobně spočítat nedokáže. Každý kousek ale prošel rukama modelářů.

I když je možné velké množství komponentů a hotových součástí pro stavbu kolejiště koupit, plzeňští modeláři se drží tradičních postupů a vše staví ručně modelářskou technikou. Hlavním materiálem tak zůstává dřevo, používá se také papír, plast, občas si modeláři pomáhají i 3D tiskem a lepty pro přesné prvky na doplnění vlaků či krajiny. Moderní technologie ale pomáhají i tady. "Dřív se třeba dělala tráva - vysypaly se piliny, pak se to stříkalo, barvilo. Dneska už ta tráva je takzvaně statická a v podstatě se střílí, natře se to lepidlem, nastřeluje se z výšky a ta travička opravdu stojí tak, jak má," popsal nové postupy Baudis.

Protože kolejiště znázorňuje takzvanou třetí epochu, konkrétně přelom 60. a 70. let 20. století, potkávají se na tratích parní, motorové i elektrické vlaky. "Může tam najednou jet třeba 40 vlaků, ale postavených jich máme okolo 70," řekl Baudis. Model obsahuje hlavní dvojkolejnou trať, lokálky a úzkorozchodnou průmyslovou železnici. Řada budov, mostů a dalších staveb má své skutečné předlohy v západních Čechách. Nechybí tunel, několik nádraží, kontejnerové překladiště či vápenka.

Letos bude kolejiště přístupné veřejnosti ode dneška do 13. prosince na adrese Karla Steinera 10/A vždy od středy do pátku od 15:00 do 18:00, o víkendech a o svátku od 9:00 do 18:00. Kromě kolejiště bude součástí výstavy o víkendech také prodej modelů a příslušenství i ukázky modelářské práce.

Sledovat Metro na Googlu

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Otevírací doba obchodů 17. listopadu 2026 vás může překvapit. Kam lze vyrazit na nákupy?

Prodejna o rozloze 295 m2 byla vybavena regály, chladničkami, pekárnou,...

Listopadový státní svátek letos připadne na úterý. Jak bude na Den boje za svobodu a demokracii a Mezinárodní den studentstva otevřeno v obchodech? Kdo plánuje vyrazit na nákupy, nemusí se bát. Na...

Potkani v Praze nemají klid. Deratizátory doplňují nečekaní spojenci

Potkanů tu žije spousta. Tomuto prý říkají Prašivka.

Potkani v pražských stokách letos neměli zrovna klidný rok. Pražské vodovody a kanalizace (PVK) dokončily pravidelnou celoplošnou deratizaci, při které ošetřily 13,5 tisíce kanalizačních vstupů a...

MAPA: Klíčovou křižovatku v Praze 4 čeká uzavírka. Kvůli metru D se bude objíždět

Tudy se bude objíždět křižovatka ulic Zálesí a Vídeňská. (Foceno 6. listopadu...

Výstavba nové trasy metra D významně ovlivní provoz na jedné z klíčových křižovatek v Praze. Práce na stanici Nemocnice Krč přinesou výrazné zásahy do dopravy, úpravy jízdních pruhů i provizorní...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Praha zažije první Pyžamovou jízdu metrem. Cestující vyrazí v nočním úboru až do Motola

Pražské metro tentokrát oblékne noční úbor. První Pyžamová jízda upozorní na...

Vyrazit ráno do pražského metra v pyžamu? Za normálních okolností by člověk nejspíš sklidil pár udivených pohledů a kdekdo by si možná pomyslel, že se dotyčný zbláznil. Anebo že to po ránu přehnal s...

Zvonice, odkud estébáci sledovali ambasády, skrývá nečekané příběhy

Pozorovatelna StB. Zájem o práci zde nebyl velký, rádi si tak přivydělali...

Pozorovací stanoviště Státní bezpečnosti z doby totality se v Praze staly po 17. listopadu 1989 mediálním hitem. Lidé se dozvěděli, odkud na ně pracovníci smutně proslulé bezpečnostní složky...

Za účast v odboji dostal 22 let. Politický vězeň se dočkal památníku

Pětadevadesátiletý Jaroslav Cibulka, bývalý politický vězeň z Jáchymova, postál...

Bylo mu dvacet, když za účast v odbojové skupině a údajnou velezradu vyfasoval u soudu 22 let vězení. Teď stojí pětadevadesátiletý Jaroslav Cibulka se smeknutou čepicí před novým pomníkem obětem...

14. listopadu 2026  6:12,  aktualizováno  6:12

Železniční modeláři z Plzně po roce opět zpřístupní své velké modelové kolejiště

ilustrační snímek

Plzeňští železniční modeláři ode dneška do poloviny prosince opět zpřístupní veřejnosti své velké modelové kolejiště, na kterém pracují téměř čtyři desetiletí....

14. listopadu 2026  4:25,  aktualizováno  4:25

Na festivalu v Šumperku dnes znělo americké, české i turecké blues

Na festivalu v Ĺ umperku dnes znÄ›lo americkĂ©, ÄŤeskĂ© i tureckĂ© blues

Americké, české, ale i turecké blues dnes znělo na festivalu v Šumperku. Na vyprodaném 30. ročníku festivalu Blues Alive, který začal ve čtvrtek a skončí v...

13. listopadu 2026  21:24,  aktualizováno  21:24

Třetí ročník světelného parku na hradě Špilberk má pohádkovou stezku

TĹ™etĂ­ roÄŤnĂ­k svÄ›telnĂ©ho parku na hradÄ› Ĺ pilberk mĂˇ pohĂˇdkovou stezku

Pohádkovou stezku o loupežníku Graselovi, který ukradl vanilkový rohlíček, parní průchody i novou světelnou herní zónu nabízí po setmění návštěvníkům brněnský...

13. listopadu 2026  19:18,  aktualizováno  19:18

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

V Berouně by mohla vzniknout koalice tří nejsilnějších uskupení

ilustrační snímek

V Berouně by místo domluvené dvoukoalice Berouna sobě a Společně pro Beroun mohla vzniknout trojkoalice, která by zahrnovala i Nezávislé Berouňáky. Znamenalo...

13. listopadu 2026  17:15,  aktualizováno  17:15

Z TOP 09 odcházeli členové k lidovcům na jihu Moravy, jinde přestupy neevidují

ilustrační snímek

Z TOP 09 odcházeli členové strany po říjnových obecních a senátních volbách k lidovcům zřejmě jen na jihu Moravy. V jiných regionech přesuny členů...

13. listopadu 2026  16:48,  aktualizováno  16:48

V Plzni pohřbili „Klempířovy nesmysly“. Lidé protestovali za nezávislost kultury

Symbolický pohřeb nesmyslů ministra kultury v Plzni vedl Roman Černík ze spolku...

Kolem 200 lidí se v pátek odpoledne v Plzni zúčastnilo recesistického smutečního průvodu Plzeňský Funus, kterým organizátoři protestovali proti krokům ministra kultury Oty Klempíře. Nechyběla rakev...

13. listopadu 2026  18:22

Skiareály na Vysočině čekají na mrazy, vodu na výrobu sněhu zatím mají

ilustrační snímek

Skiareály na Vysočině jsou připravené na zimní sezonu. Kromě mrazu a sněhu by kvůli letošnímu suchu potřebovaly i větší přítok vody pro umělé zasněžování....

13. listopadu 2026  16:44,  aktualizováno  16:44

V Hlinsku zadrželi muže se zbraní a kuklou. Chtěl přepadnout banku, spekulují lidé

ilustrační snímek

Ozbrojený muž v kukle se v pátek postaral o pořádné pozdvižení na Tylově náměstí v Hlinsku na Chrudimsku. Muže nakonec zpacifikovali policejní težkooděnci. O zásahu, ke kterému došlo okolo třetí...

13. listopadu 2026  17:42,  aktualizováno  18:11

Nehoda kamionu a dvou dodávek uzavřela D8 u Prahy. Při požáru zemřel řidič

Kamion a dvě dodávky havarovaly na dálnici D8 ve směru na Prahu. (13. listopadu...

Kamion a dvě dodávky v pátek dopoledne havarovaly na dálnici D8 na sedmém kilometru u Postřižína ve směru na Prahu. Při nehodě, kterou doprovázel silný požár, zemřel v hořící dodávce řidič. Další...

13. listopadu 2026  11:02,  aktualizováno  17:43

Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe
Co darovat lidem, kteří už všechno mají? Třeba více času na sebe

Ponožky, kosmetika nebo další hrnek do sbírky? Vánoční dárky nemusí být jen o věcech, které udělají radost na pár minut. Někdy je nejlepším dárkem...

Exnáměstek Pardubic Rychtecký povede odbor v Národní sportovní agentuře

ilustrační snímek

Bývalý náměstek pardubického primátora Jakub Rychtecký (Žijeme Pardubice) se stal ředitelem odboru podpory sportu Národní sportovní agentury (NSA). Jeho jméno...

13. listopadu 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

První etapa přestavby zimního stadionu ve Vimperku skončila, stála 30 milionů Kč

PrvnĂ­ etapa pĹ™estavby zimnĂ­ho stadionu ve Vimperku skonÄŤila, stĂˇla 30 milionĹŻ KÄŤ

Vimperk na Prachaticku ukončil první etapu přestavby zimního stadionu. Nechal při ní vyměnit vzduchotechniku, opravit střechu a fasádu. Náklady činily 30...

13. listopadu 2026  15:29,  aktualizováno  15:29

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.