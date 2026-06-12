V Přešticích srazil na přechodu nákladní vůz chodkyni, žena zemřela

Nákladní automobil srazil dnes dopoledne na světelné křižovatce v Přešticích na jižním Plzeňsku chodkyni. Osmapadesátiletá žena, která šla po přechodu pro chodce, utrpěla těžká zranění a na místě zemřela, sdělil dnes ČTK policejní mluvčí Ondřej Hodan.
Nehoda se stala v 10:45 na hlavní silnici, která prochází městem. Dechová zkouška byla u řidiče narozeného v roce 1968 negativní a u zemřelé ženy byla nařízena soudní pitva. Nehodou a veškerými okolnostmi se dále budou zabývat policisté z územního odboru Plzeň-venkov, dodal Hodan.
Sedmitisícové Přeštice jsou na silnici první třídy na hlavním tahu z Plzně do Klatov, Železné Rudy a Německa. Silnice vede centrem města a denně tudy projede kolem 20.000 aut, řekl v dubnu ČTK starosta Tomáš Chmelík (STAN). Město podle něj čeká na obchvat, který by dopravu odvedl, asi 30 let. Ředitelství silnic a dálnic 5,3 kilometru dlouhý obchvat za 800 milionů korun staví, letos provede hlavní díl prací, kompletně hotový má být v září 2027.