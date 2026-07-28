V příhraničí přibývá Ukrajinců, vědci zjišťují, jak je více začlenit do života

Autor: ČTK
  12:20aktualizováno  12:20
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

V příhraničí Plzeňského kraje, hlavně na Tachovsku, ale i v sousedních bavorských okresech, přibývá lidí z Ukrajiny. Vědci zjišťují, jak jim pomoci více se začlenit do života. Česko-německý projekt Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) a Hochschule Hof se zaměří především na ženy a mládež ve věku od 14 do 18 let. Výsledkem budou konkrétní doporučení pro samosprávy, školy i další instituce, které s těmito lidmi pracují, řekla dnes ČTK mluvčí ZČU Andrea Čandová.

"Na Tachovsku dnes podle dat ministerstva vnitra žije 4200 lidí s pobytovou ochranou kvůli válce na Ukrajině, za hranicemi v oblasti bavorského Hofu jsou to další tisíce. Přesto zatím nikdo systematicky neporovnal, jak české a německé obce přistupují k jejich začleňování a které postupy skutečně fungují," uvedla. To má řešit nový přeshraniční výzkum. Politologové, sociologové, germanisté i odborníci na umělou inteligenci (AI), budou několik let pomocí individuálních i skupinových rozhovorů mapovat zkušenosti na obou stranách hranice a hledat řešení, která budou moci obce, nevládní organizace i instituce státní správy využít v běžné praxi.

Zaměří se hlavně na ženy a dospívající, kteří podle odborníků zůstávají při plánování integračních opatření stranou. "Teenageři řeší přechod na střední školy, hledání vrstevníků nebo první pracovní zkušenosti. Ženy se vedle zaměstnání často starají o děti i chod domácnosti. Obě skupiny výrazně ovlivňují, jak úspěšně se rodiny v novém prostředí usadí," řekl politolog a šéf projektu Přemysl Rosůlek z Fakulty filozofické ZČU.

Okresy Plzeň-město a Tachov jsou po Praze druhou a třetí oblastí s největšími podíly cizinců na počtu obyvatel. "Tachovsko je oblastí známou nabídkami pracovních příležitostí pro nekvalifikované a částečně kvalifikované síly, takže je jistým magnetem pro migranty. Hof je pak branou do bohatšího Bavorska," řekl Rosůlek. Podle něj tam žijí i dřívější migranti, kteří nově příchozím zprostředkovávají kontakty.

Vědci se zaměří na práci obcí, škol, neziskových organizací a veřejných institucí. Podle mluvčí budou zkoumat, jak samosprávy komunikují s nově příchozími, jakou roli hrají regionální média a sociální sítě a jak lze zlepšit vzájemnou spolupráci mezi českou a bavorskou stranou. "Ptát se budeme v desítkách obcí na obou stranách hranice, na gymnáziu ve Stříbře a na dvou gymnáziích v Hofu. Počítáme, že se zapojí přes 100 respondentů různých věkových kategorií. Vznikne také pocitová mapa příhraničí, která zachytí zkušenosti lidí s životem v regionu a jejich začleňováním do společnosti," řekl sociolog Florian Piffl z Hochschule Hof. Při analýze dat využijí také nástroje umělé inteligence.

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